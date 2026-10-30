Christa Pike a vorbit pentru prima dată despre experiența traumatizantă prin care a trecut după ce autoritățile din statul american Tennessee nu au reușit să-i ducă la capăt execuția programată pentru 30 septembrie 2026. La o lună de la incident, femeia afirmă că se confruntă în continuare cu dureri fizice permanente și cu suferințe psihice, potrivit The Guardian.

Declarația sa a fost făcută publică vineri, prin intermediul echipei de avocați. Pike a criticat modul în care a fost gestionată procedura, acuzând lipsa de competență a celor implicați. Potrivit acesteia, de la administrarea pentobarbitalului, un sedativ puternic, nu a existat nicio zi în care să nu resimtă idureri.

„Mă doare tot corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă îmi este greu să vorbesc. Iar durerea nu este doar fizică. Simt durere și în minte, și în suflet”, a spus ea.

Femeia a criticat și modul în care a fost organizată procedura de execuție, fără să nominalizeze direct autoritățile statului Tennessee.

„Sunt profund rănită de incompetența care a pus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a spus ea.

Pe 30 septembrie, Christa Pike a fost dusă în camera de execuție din Tennessee, unde urma să fie omorâtă prin administrarea unei injecții letale. Femeia fusese condamnată la moarte pentru uciderea colegei sale de clasă, Colleen Slemmer, în 1995, când avea 18 ani.

Procedura nu a putut fi dusă la capăt după ce membrii echipei de execuție au întâmpinat dificultăți în introducerea unei perfuzii intravenoase. Aceștia au petrecut aproape o oră încercând să-i monteze perfuzia prin care urma să fie administrată doza de 5 grame de pentobarbital.

În cele din urmă, execuția a fost oprită, iar Christa Pike a supraviețuit.

Cazul a provocat controverse în Statele Unite, mai ales după ce avocatul femeii, prezent în camera de execuție, a făcut publică o descriere detaliată a procedurii. Mai mulți specialiști medicali consultați de publicația The Guardian au criticat modul în care a fost gestionată intervenția.

După incident, femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale timp de zece zile. Ulterior, a fost transferată la infirmeria centrului de reabilitare Debra Johnson din Nashville.

Pike spune că este ținută în mare parte izolată de ceilalți deținuți, situație care îi agravează suferința psihică. Ea susține că lipsa contactului cu alte persoane este cu atât mai dificilă cu cât a petrecut deja 28 de ani în izolare, în aripa condamnaților la moarte.

„Departe de ceilalți oameni și de legăturile umane care înseamnă atât de mult pentru mine”, a arătat ea.

Femeia a povestit că, înainte de procedura din 30 septembrie, era pregătită să moară și acceptase ideea că aceea urma să fie ultima sa noapte.

„Mă împăcasem cu gândul”.

După ce s-a trezit într-un spital, fără să înțeleagă ce se întâmplase, a încercat să găsească explicații pentru supraviețuirea sa.

„Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte. Nu știu ce mă așteaptă în continuare. În unele zile, îmi este mai greu decât în altele să găsesc speranță. Deocamdată, încerc să mă vindec, zi după zi”.

Incidentul a avut ecouri puternice în statul Tennessee. Guvernatorul republican Bill Lee a decis suspendarea execuțiilor până la finalizarea unei evaluări independente a procedurilor folosite de autorități.

Deocamdată, nu există o decizie definitivă privind situația juridică a lui Christa Pike. La începutul acestei săptămâni, guvernatorul a declarat că se așteaptă ca sentința la moarte să rămână în vigoare, dacă instanțele nu vor hotărî altfel.

În declarația transmisă prin avocați, Pike a vorbit și despre sprijinul primit după incident, mulțumindu-le medicilor, asistentelor, echipelor de intervenție și celor care au ajutat-o în această perioadă.

„Mă agăț de dragostea și bunătatea atâtor oameni care mi-au reamintit că nu sunt singură”, a spus ea.