Un condamnat la moarte din Texas a gemut și a strigat de durere timp de mai multe minute în timpul execuției prin injecție letală, desfășurată joi seara, 20 noiembrie, potrivit martorilor citați de Reuters. Reinaldo Dennes, condamnat pentru uciderea unui comerciant de diamante în 1996, a rămas aparent conștient după administrarea substanței letale, într-o procedură descrisă de observatori drept neobișnuit de prelungită.

Execuția a atras atenția asupra controverselor legate de injecția letală, după ce martorii au relatat că bărbatul a acuzat dureri intense, inclusiv la nivelul piciorului, în timp ce personalul penitenciar încerca să finalizeze procedura. Autoritățile din Texas au susținut, însă, că execuția a respectat protocolul oficial.

Potrivit Departamentului de Justiție Penală din Texas, personalul penitenciar a avut nevoie de aproximativ 34 de minute pentru a introduce două linii intravenoase, după ce venele de la nivelul brațelor condamnatului nu au putut fi folosite. Perfuziile au fost montate în zona gâtului și la nivelul piciorului stâng.

Administrarea pentobarbitalului, substanța folosită în procedură, a început la ora 18:52, joi, potrivit documentelor oficiale. Dennes a fost declarat mort la ora 19:07, însă întreaga procedură, de la fixarea condamnatului pe targă până la constatarea decesului, s-a desfășurat pe parcursul a puțin peste o oră.

Reverendul Jeff Hood, consilier spiritual prezent în camera de execuție, a declarat că Dennes a repetat mai multe expresii prin care își manifesta suferința. Potrivit relatării sale, condamnatul a spus că piciorul îl doare foarte tare și că simte că arde.

Hood, care a asistat la 13 execuții prin injecție letală, a afirmat că bărbatul se afla într-o stare evidentă de suferință. El a relatat că Dennes a spus de două ori că procedura nu decurgea conform așteptărilor.

Reverendul a mai afirmat că au trecut aproximativ patru sau cinci minute până când respirația condamnatului a început să încetinească, devenind zgomotoasă, înainte ca acesta să pară că își pierde conștiența.

Un jurnalist Associated Press, Michael Graczyk, care a asistat la aproape 500 de execuții începând din anii 1980, a descris procedura drept una semnificativ diferită de cele observate anterior. Acesta a relatat, de asemenea, că Dennes a manifestat durere intensă și a rostit apeluri religioase în timpul execuției.

Execuția are loc într-un context în care metoda injecției letale este supusă unei noi examinări publice în Statele Unite. Controversele au fost alimentate și de cazul Christa Pike, care a supraviețuit unei tentative de execuție în Tennessee, în septembrie, și a rămas grav afectată, potrivit Reuters.

Reprezentanta Departamentului de Justiție Penală din Texas, Amanda Hernandez, a respins însă ideea că procedura ar fi fost compromisă. Ea a declarat că execuția s-a desfășurat conform protocolului statului și că a fost considerată reușită de autorități.

Reinaldo Dennes fusese condamnat pentru uciderea lui Janos Szucs, un comerciant de diamante, în timpul unui jaf din 1996.