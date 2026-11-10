La scurt timp după ce guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și-a anunțat planurile de grațiere pentru sute de condamnați la moarte din Golden State, procurorii actuali și foști din tot statul au emis reacții șocate la eforturile sale de a obține comutări generale ale pedepselor cu moartea, potrivit Fox News.

Printre cei cărora li se cere comutarea pedepselor cu moartea în închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată, se numără Isauro Aguirre, bărbatul din Palmdale condamnat în 2017 pentru torturarea și uciderea fiului de 8 ani al prietenei sale, Gabriel Fernandez, care a murit în 2013.

„Este oribil”, a declarat Jonathan Hatami, procurorul adjunct din Los Angeles care a investigat cazul. Hatami a declarat că decizia guvernatorului a venit fără nicio discuție cu familia lui Gabriel. Pe X, el a republicat pledoaria sa finală, sfâșietoare, de dinaintea condamnării lui Aguirre.

„Moartea a fost probabil un sfârșit milostiv pentru durerea lui Gabriel - și asta nu face decât să scoată la iveală tortura și abuzul pe care le-a suferit cu adevărat”, a spus Hatami la momentul respectiv.

„Când avea cea mai mare nevoie, nimeni nu era acolo să-l țină în brațe pe Gabriel, să-l iubească, să-l mângâie și să-i spună pur și simplu «totul va fi bine»”.

Aguirre l-a torturat pe copil timp de mai bine de șapte luni înainte de a-l bate atât de crunt încât a murit cu craniul fracturat și coastele rupte. Abuzurile au inclus împușcarea lui cu o pușcă cu aer comprimat, arderea organelor genitale și forțarea lui să mănânce fecale de pisică.

Procurorii au susținut că Aguirre îl ura pe elevul de clasa a doua pentru că era gay. Mama lui Gabriel a fost, de asemenea, condamnată la închisoare.

„Inculpatul nu este o victimă”, a spus Hatami în pledoaria sa finală. Aguirre, a spus el, a fost „pur rău” și un „laș”.

Printre deținuții care ar beneficia de decizia lui Newsom se numără cei mai odioși din stat - cei care și-au torturat victimele, precum Aguirre, au ucis copii, au împușcat polițiști și chiar criminali în serie.

„Ucigașul de pe tabela de marcaj”, Randy Kraft, a ucis 16 bărbați între 1972 și 1983.

„Ucigașul de pe traseu”, David Carpenter, a ucis șapte persoane pe trasee montane între 1980 și 1981.

„Ucigașul din Yosemite”, Cary Stayner, a ucis o mamă, fiica acesteia, prietena fetei și o altă femeie în 1999. Charles Ng a fost condamnat la moarte pentru rolul său în răpirea și tortura, violul și uciderea a 11 persoane între 1984 și 1985, inclusiv doi bebeluși.

„Nu știu dacă vreun membru al familiei victimelor a fost înștiințat de guvernator cu privire la aceste comutări”, a declarat Jason Anderson, procurorul districtual al comitatului San Bernardino, în propria sa declarație, în care a numit decizia lui Newsom „greșită”.

Newsom, însă, a scris într-o scrisoare deschisă către locuitorii statului că statul „nu-i poate ucide moral”.

„Iau această măsură deoarece cred cu tărie că uciderea sancționată de stat este incompatibilă cu valorile Californiei, subminează fundamentele sistemului nostru juridic și ne diminuează pe fiecare dintre noi”, a scris el - recunoscând ulterior că cei care ar beneficia de pe urma acțiunii sale „au cauzat suferințe indescriptibile victimelor, familiilor acestora, comunităților și statului nostru în ansamblu”.

Actualul procuror districtual din Los Angeles, Nathan Hochman, împreună cu omologii săi din Orange, Sacramento și alte comitate, au emis declarații în care menționează că vor continua să ia în considerare pedeapsa cu moartea în cazurile eligibile viitoare, în urma anunțului surprinzător făcut joi de Newsom, menționând că acțiunea sa nu modifică legislația statului și nici nu abolește pedeapsa capitală.

„Fiecare condamnare la moarte este rezultatul anilor de proceduri legale, care implică jurii, judecători și multiple niveluri de revizuire obligatorie în apel”, a remarcat procurorul districtual din Sacramento, Thien Ho, într-un comunicat.

„O comutare generală a tuturor pedepselor cu moartea ignoră faptele și circumstanțele individualizate ale fiecărui caz, procesul judiciar atent care a dus la acele sentințe legale și vocile victimelor care au așteptat decenii pentru dreptate.”

Deși California nu a executat niciun deținut condamnat în ultimii 20 de ani, deținuții condamnați la moarte au fost în mare parte excluși de reformele progresiste ale justiției penale, realizate pentru a ușura pedepsele altor infractori.

„Comutarea pedepselor cu moartea pentru toți cei 548 de deținuți condamnați din California de către guvernatorul Gavin Newsom este o dovadă de milă pentru lupi... în timp ce aplică actul suprem de cruzime oilor”, a declarat procurorul districtual din Orange County, Todd Spitzer, într-un comunicat. Odată ce condamnații la moarte au fost excluși, critici precum Spitzer consideră că aceștia sunt mai aproape de o clemență sporită.

Biroul lui Newsom a replicat la postarea de pe X că deținuții în cauză nu sunt eligibili pentru noile directive ale comisiei de eliberare condiționată de stat, despre care criticii avertizează că ar putea într-o zi să le deschidă calea către libertate.

Fundația Juridică pentru Justiție Penală, condusă de fosta procuroare districtuală a comitatului Sacramento, Anne Marie Schubert, a dat în judecată statul pentru a bloca noile reglementări.

„Vorbim despre oameni care ar fi fost eligibili pentru pedeapsa cu moartea, da? Deci sunt cei mai răi dintre cei mai răi”, a declarat ea.

„Vorbim despre ucigași de polițiști. Vorbim despre ucigași de bebeluși. La conferința noastră de presă am avut o familie a unui bebeluș de 6 săptămâni care a fost torturat până la moarte de tatăl ei pe parcursul unei săptămâni, toate acestea, din câte am înțeles, fiind înregistrate video - așa că vorbim despre ucigași de bebeluși.

Vorbim despre atacatori în masă, există un caz din Fresno care a avut loc la începutul anilor '90, în care un tip a ucis 10 persoane și a pledat pentru închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Ar putea fi eligibil.”

Biroul lui Newsom nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Se așteaptă ca Curtea Supremă a statului să examineze sute de cazuri înainte ca clemența lui Newsom să fie oficială.