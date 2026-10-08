Christa Pike, condamnată la moarte în Tennessee, s-a trezit marți, la șase zile după ce autoritățile au încercat să o execute prin injecție letală. Primele ei cuvinte au fost „Unde sunt?” și „Cine ești?”, potrivit avocatului său, Randy Spivey.

Pike a deschis ochii în momentul în care medicii se pregăteau să o deconecteze de la aparatele care îi susțineau viața. Avocatul spune că femeia a început să vorbească, iar momentul a fost neașteptat pentru cei aflați în salon.

„Christa s-a trezit și a început să vorbească. A fost un șoc pentru toată lumea”, a declarat Spivey miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Primele cuvinte rostite de Christa Pike după ce și-a recăpătat cunoștința au fost întrebări despre locul în care se afla și despre persoana din fața ei: „Unde sunt?” și „Cine ești?”.

Potrivit avocatului, citat de AP, Pike este conștientă cel puțin în parte de ceea ce i s-a întâmplat. Spivey a spus că femeia este „furioasă și confuză”.

Pike nu poate însă vorbi și comunica în mod normal în toate privințele. Echipa juridică afirmă că ea nu își poate mișca brațele și nu poate înghiți.

Starea femeii rămâne gravă. Potrivit echipei sale juridice, Pike are pneumonie, un cheag de sânge la braț și probleme cognitive. Când avocații au vizitat-o marți în spital, mâinile îi erau foarte umflate, iar ea era încătușată de pat.

Joel Zivot, profesor de anestezie și chirurgie din Atlanta și consultant al echipei juridice, a declarat că ar putea trece săptămâni sau chiar luni până când medicii vor putea evalua consecințele pe termen lung ale tentativei de execuție. Deocamdată, medicii nu pot spune cât de mult se va recupera Pike.

În fața tribunalului, susținătorii lui Colleen Slemmer, femeia pe care Pike a fost condamnată că a ucis-o în 1995, au protestat față de atenția acordată condamnatei.

Michelle Nowell, una dintre persoanele prezente, a spus: „Victima este Colleen. Victima nu este Christa Pike”.

Avocații lui Christa Pike cer comutarea pedepsei cu moartea. Ei îi solicită guvernatorului republican al statului Tennessee, Bill Lee, să îi schimbe pedeapsa după tentativa eșuată de execuție. Guvernatorul nu a anunțat până acum ce decizie va lua.

O altă întrebare este dacă Tennessee va încerca din nou să o execute în cazul în care Pike se recuperează suficient. În paralel, cazul este analizat de autorități și în instanță.

Un judecător din Nashville a cerut statului să păstreze toate probele legate de tentativa de execuție. Ordinul vizează înregistrări, mărturii, e-mailuri, medicamente, seringi, linii intravenoase și alte obiecte medicale folosite sau aflate în camera de execuție.

Avocații lui Pike vor să afle exact ce s-a întâmplat în timpul procedurii și susțin că aceasta nu a fost gestionată cu suficientă transparență.

Tentativa de execuție a avut loc pe 30 septembrie. Christa Pike a primit injecția letală, însă nu a murit. Experții consultați de echipa juridică suspectează că o problemă la linia intravenoasă ar fi putut împiedica medicamentele să ajungă în sânge. Potrivit acestei ipoteze, substanțele s-ar fi putut acumula în țesut, în loc să intre în sistemul circulator.

Într-un document depus la instanță, avocații afirmă că este posibil ca membrii echipei de execuție să nu fi observat că liniile intravenoase nu erau poziționate corect sau că venele cedaseră.

Autoritățile din Tennessee nu au oferit deocamdată o explicație oficială pentru eșecul procedurii.

Procedura a început după ce Pike a primit posibilitatea de a face o ultimă declarație. La aproximativ cinci minute mai târziu, ea și-a ridicat capul și a spus că o doare brațul. Ulterior, și-a pierdut cunoștința, iar martorii au auzit-o respirând greu.

După aproape 90 de minute, jurnaliștii au fost scoși din încăperea destinată martorilor. Pike a fost transportată cu ambulanța la spital.

După tentativa eșuată în cazul lui Christa Pike, guvernatorul Tennessee a amânat cealaltă execuție programată în stat pentru acest an și a cerut o analiză a problemelor apărute în timpul procedurii.

Șeful sistemului penitenciar din Tennessee și-a dat demisia.