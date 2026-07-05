Omul de afaceri Sebastian Ghiță îl critică pe istoricul britanic Dennis Deletant, după ce acesta a susținut că Revoluția din decembrie 1989 nu a fost o operațiune coordonată de Moscova, ci o revoltă populară care a dus la căderea regimului Nicolae Ceaușescu. Sebastian Ghiță contestă interpretarea profesorului britanic și susține că acesta ar minimaliza rolul influenței sovietice din acea perioadă.

Pornind de la un interviu acordat de istoricul Dennis Deletant la finalul anului 2025, omul de afaceri Sebastian Ghiță susține că acesta minimalizează rolul influenței sovietice în evenimentele din decembrie 1989.

„Denis Deletant …este «diletant»…. provocator diletant! Nu este prima oară când agentul (sovietic?) Deletant este folosit de către Agentura Colderistă (News.ro, Hotnews.. etc) pentru acțiuni destabilizatoare în România.

Încă nu mă prind dacă Tolontan este rău-voitor sau… doar diletant. Sigur este plătit de Coldea din hoțiile cu Metaminds de la ONRC și STS!

Ideea de reformare a Serviciilor Românești conform intereselor străine este foarte periculoasă! Nu înțeleg de ce Denis Deletant a încercat să acopere influența rușilor în 1989!!!”, a afirmat Sebastian Ghiță.

Istoricul britanic respinge teoria potrivit căreia Nicolae Ceaușescu ar fi fost înlăturat printr-o operațiune sovietică.

„Nu! Asta e o greşeală de interpretare. N-a fost! N-a fost o operaţiune a sovieticilor. Nu ei l-au dat jos pe Ceauşescu. Poporul l-a dat jos, după părerea mea!”, a declarat Dennis Deletant.

Istoricul respinge și teoria conform căreia liderii SUA și URSS ar fi decis soarta României la întâlnirea de la Malta.

„Astea sunt baliverne! Nu există niciun document de la Malta în care… România n-a intrat în discuţie! N-a fost discutat!”, a spus profesorul.

Istoricul afirmă că în România s-au aflat sovietici în timpul evenimentelor din decembrie 1989, însă susține că nu există probe care să arate că aceștia ar fi deschis focul.

„Au fost şi ceva sovietici, dar noi n-avem dovezi că au tras ei”, a precizat istoricul.

Dennis Deletant afirmă că focurile de armă trase după căderea lui Nicolae Ceaușescu ar fi fost „opera” unor persoane din structurile statului român.

„Aceşti trăgători în salopete erau români. Aşa zice nevasta ambasadorului cu care am stat personal de vorbă. Am vorbit şi cu generalul Guşă. El spunea că aceşti trăgători erau de la Direcţia a 5-a. Se poate să fi fost şi de la USLA. Dar terorişti erau”, a afirmat Deletant.

În contextul criticilor, a fost readus în discuție și un raport al Departamentului Securității Statului din 1986 privind activitatea informativ-operativă pe spațiul Anglia.

În document, serviciile menționau mai multe persoane considerate problematice de regimul de la București, printre care și Dennis Deletant.

„Reținem însă atenția și unele acțiuni ale organelor speciale dintre care menționăm (…) continuarea publicării unor articole ostile sau denigratoare la adresa țării noastre în ziarele «The Times», «The Daily Telegraph», «The Guardian» sau «The Economist»”, se arată în raport.

Documentul continua cu referiri la:

„dirijarea în scop provocator, pe lângă reprezentanții oficiali români, a unor persoane ca George Pop («consultant» al firmelor B.A.C. și Rolls-Royce), George Barry (de la firma B.A.C.), Denis Deletant (profesor la Universitatea din Londra), Paul Beza și…”, potrivit raportului Securității.

Profesorul britanic a relatat că a fost declarat persona non grata de autoritățile comuniste în noiembrie 1988, după criticile aduse regimului Ceaușescu și după articolele publicate în presa britanică.

„A fost o serie întreagă în care îl criticam pe Ceauşescu. Şi mai ales pe Elena”, a povestit Dennis Deletant.

Istoricul spune că, după căderea regimului comunist, a revenit în România pe 30 decembrie 1989 și a realizat mai multe interviuri alături de jurnaliști BBC cu noua conducere de la București.

În același interviu, Deletant a relatat și o discuție avută cu generalul Nicolae Militaru, despre care afirmă că i-ar fi mărturisit legăturile cu serviciul militar sovietic GRU.

„Mi-a povestit Militaru că el dădea informaţii, dar nu le dădea la Ambasada sovietică. Se ducea la Constanţa, la Consulatul sovietic, şi acolo depunea documentele.

Şi mi-a zis: «Eu am fost în slujba Uniunii Sovietice!»”, a declarat istoricul britanic.

Ce spunea recent despre criza politică de la București

Recent, istoricul britanic Dennis Deletant a vorbit despre situația politică din România, într-un interviu acordat Europa Liberă Moldova. Acesta a susținut că actuala criză politică ar fi legată de influența serviciilor secrete și a afirmat că România nu a făcut o adevărată ruptură de vechile structuri comuniste după 1989.

Profesorul britanic a avut critici și la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care susține că ”a favorizat prea mult PSD” și că s-a implicat ”prea avid” în zona guvernării și a sistemului electoral.