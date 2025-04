Politica Ultima confruntare electorală din campania pentru prezidențiale. De ce nu a participat Silviu Predoiu







Ultima confruntare electorală din campania pentru alegerile prezidențiale adună laolaltă șapte dintre cei unsprezece candidați înscriși în competiție. Antena 3 a anunțat că i-a invitat pe toți participanții la cursa pentru Cotroceni, însă o parte dintre ei au susținut că su primit invitația prea târziu. Pe lista absenților s-au aflat George Simion, Victor Ponta, Silviu Predoiu și Sebastian Popescu.

Prezidențiale 2025. Mai mulți candidați au lipsit de la dezbatere

George Simion, liderul AUR, a anunțat că nu va lua parte la dezbatere. De asemenea, Victor Ponta, Silviu Predoiu și Sebastian Popescu au refuzat provocarea lansată cu puțin timp înainte de prezidențiale.

„Astăzi, Antena 3 organizează o dezbatere cu candidații la alegerile prezidențiale, pregătită ca și cea de la DIGI pentru candidații preferați și la care, până azi-noapte la 00.15, nu eram invitat. Nu am achiziționat timp de antenă la A3, întrucât costurile, la 8000 Euro/ minutul, au fost mult peste resursele noastre, iar la emisiunile gratuite, dacă au fost, nu am fost invitat niciodată”, a fost mesajul lui Silviu Predoiu.

Explicația lui Silviu Predoiu

De asemenea, candidatul la prezidențiale a explicat că echipa lui de campanie a solicitat o explicație în acest sens.

„Chiar și în ceea ce privește această dezbatere, răspunsul primit aseară la ora 20.18, în urma solicitării adresate de echipa mea, a fost un soi de urare de succes în viață. Totodată , Antena 3 CNN are deplina independența editorială în organizarea și realizarea emisiunilor de dezbatere electorală, în conformitate cu strategia editorială a canalului și cu respectarea legislației aplicabile, sens în care aspectele invocate de dumneavoastră nu sunt incidente cu privire la o anume emisiune de dezbatere electorală, al carei format este stabilit exclusiv de Antena 3 S.A. (…)”, a adăugat el.

„Urăm succes, atât candidatului susținut, cât și echipei de campanie!” Mărturisesc că pot înțelege pe deplin faptul că A3 este un business, care are nevoie de contracte comerciale pentru a se susține. Așa cum pot înțelege că o organizație media privată poate avea preferințe ideologice sau poate alege să susțină un anumit candidat. Cu condiția să nu amestecăm acest fapt cu clamarea echidistanței, informării corecte, alegerii informate”, a continuat candidatul la prezidențiale.

Silviu Predoiu a adăugat că a refuzat invitația primită.

„Azi-noapte după ora 12, după ce la dezbaterea TVR s-a pus din nou problema discriminării candidaților practicate pe durata acestei campanii, am primit de la A3 o invitație pentru dezbaterea din această seară. Am refuzat această invitație, nu doar pentru că ieri la ora 20 mi s-a spus că nu am ce să caut la dezbaterea lor ci și pentru că înțeleg să-mi respect angajamentele deja asumate”, a încheiat Silviu Predoiu.

Prezidențiale 2025. Ultima provocare pentru candidați

Candidații au fost invitați să își susțină public motivele pentru care ar merita funcția de președinte. John Ion Banu Muscel a declarat că le oferă alegătorilor șansa de a vota un candidat cu adevărat independent.

Elena Lasconi a explicat că nu a intrat în „combinațiile” celor de pe scena politică.

„Dacă aş fi intrat, astăzi aş fi fost preşedinte”, a afirmat șefa USR.

Lavinia Şandru a declarat că își iubește țara și le-a făcut românilor o promisiune.

„Vreau ca România să nu mai fie o ţară a abuzurilor”, a spus ea.

Crin Antonescu susține că România a crescut semnificativ în ultimii ani.

„România este mai înaintată decât clasa sa politică şi are nevoie de un lider. Deplâng absenţa unora dintre candidaţi care înseamnă dispreţ faţă de alegători”, a spus candidatul coaliției

Potrivit candidatului Daniel Funeriu, România a trăit anul trecut un cataclism.

„Există viaţă şi după alegeri şi această viaţă trebuie să o facem frumoasă”, a afirmat fostul ministru.

Nicușor Dan a afirmat că în România există oameni cinstiți care își doresc o țară dreaptă pentru copiii lor. Candidatul independent le-a mulțumit voluntarilor implicați în campanie.

Cristian Terheş a dat asigurări că va fi un preşedinte pentru toţi românii.