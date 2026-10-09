UE schimbă lista neagră a paradisurilor fiscale. Două țări au fost eliminate

Uniunea Europeană a decis să retragă Panama și Vietnamul de pe lista neagră a paradisurilor fiscale, în urma unei evaluări a măsurilor adoptate de cele două țări pentru respectarea standardelor internaționale în domeniu, relatează AFP. Decizia a fost adoptată de miniștrii de Finanțe ai statelor membre, reuniți la Luxemburg, la zece ani de la scandalul „Panama Papers”. Rusia figurează în continuare pe lista europeană, alături de alte șapte state și teritorii.

„Această actualizare reflectă o tendinţă pozitivă în domeniul conformării la normele internaţionale de bună guvernanţă fiscală”, au anunțat reprezentanții UE într-un comunicat.

Panama fusese inclusă pe lista Uniunii Europene în 2020, în timp ce Vietnamul a fost adăugat în februarie 2026. Eliminarea celor două țări vine după ce autoritățile europene au constatat progrese în respectarea cerințelor fiscale internaționale.

Lista neagră a UE a fost creată în decembrie 2017, în urma mai multor scandaluri legate de practicile fiscale și de utilizarea unor jurisdicții pentru evitarea obligațiilor fiscale. Printre cazurile care au contribuit la introducerea acestui mecanism se numără „Panama Papers” și „LuxLeaks”.

Instrumentul european urmărește combaterea evaziunii fiscale, în special în cazul marilor companii multinaționale și al persoanelor cu averi importante.

Statele și teritoriile incluse pe listă pot fi vizate de măsuri restrictive, printre care și limitarea accesului la anumite fonduri europene.

După eliminarea Panama și Vietnamului, lista europeană a jurisdicțiilor necooperante în domeniul fiscal cuprinde opt state și teritorii.

Acestea sunt:

Samoa Americană

Anguilla, teritoriu britanic

Guam, teritoriu american

Palau

Rusia

Insulele Turks și Caicos

Insulele Virgine Americane

Vanuatu

Potrivit Uniunii Europene, jurisdicțiile incluse în această categorie nu respectă standardele fiscale internaționale convenite sau nu și-au îndeplinit angajamentele referitoare la buna guvernanță fiscală.

Rusia rămâne, astfel, pe lista neagră, în timp ce Panama și Vietnamul au fost mutate într-o categorie a jurisdicțiilor care cooperează cu UE, dar se află încă sub monitorizare.

Lista Uniunii Europene este utilizată pentru identificarea statelor și teritoriilor care nu respectă cerințele internaționale privind transparența și cooperarea fiscală.

Mecanismul permite autorităților europene să urmărească angajamentele asumate de aceste jurisdicții și să stabilească dacă există progrese suficiente pentru modificarea statutului lor.

Actualizarea din 9 octombrie a redus numărul jurisdicțiilor aflate pe lista neagră de la zece la opt, după decizia miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană.