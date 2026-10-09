România conduce într-un nou clasament european. Ce arată datele Eurostat

Românii preferă în continuare vacanțele în țară, iar România ocupă primul loc în Uniunea Europeană după ponderea călătoriilor interne. Potrivit datelor publicate vineri, 9 octombrie, de Eurostat, 89% dintre deplasările turistice efectuate de rezidenții României în 2025 au avut destinații naționale, procent superior celui înregistrat în Spania, Grecia sau Franța.

România a avut în 2025 cea mai mare proporție a călătoriilor interne dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Datele Eurostat arată că aproape nouă din zece deplasări turistice ale rezidenților români au fost realizate în interiorul țării.

La nivel european, turismul intern a reprezentat cea mai mare parte a călătoriilor efectuate anul trecut. Totuși, cheltuielile pentru deplasările în străinătate au depășit sumele alocate călătoriilor interne.

Conform statisticilor Eurostat, 89% dintre călătoriile turistice efectuate de rezidenții României în 2025 au avut loc în interiorul granițelor țării. Este cel mai ridicat procent înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Pe poziția a doua s-a clasat Spania, unde călătoriile interne au reprezentat 87% din total. Grecia, Franța și Portugalia au avut fiecare o pondere de 85%.

La celălalt capăt al clasamentului s-a aflat Luxemburg, cu numai 5% dintre călătorii efectuate în interiorul țării. În Belgia, procentul a fost de 29%, iar în Malta, de 32%. Datele reflectă ponderea deplasărilor interne în totalul călătoriilor, nu numărul absolut de vacanțe efectuate de locuitorii fiecărui stat.

Rezidenții Uniunii Europene au realizat anul trecut 1,2 miliarde de călătorii în scop personal sau profesional, cu 1,4% mai multe decât în 2024. Creșterea reprezintă aproximativ 17 milioane de deplasări suplimentare.

Dintre acestea, 848 de milioane au avut destinații în țările de reședință ale turiștilor, echivalentul a 70% din total. Alte 264 de milioane de călătorii, respectiv 22%, au fost efectuate către alte state membre ale Uniunii Europene.

În ansamblu, 92% dintre deplasările rezidenților UE au avut loc în interiorul blocului comunitar, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Deși numărul călătoriilor interne a fost mai mare, sumele cheltuite pentru deplasările în afara țării au depășit bugetele alocate turismului intern.

În 2025, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit 379,4 miliarde de euro pentru călătoriile externe. În comparație, deplasările în interiorul propriilor țări au generat cheltuieli totale de 266,2 miliarde de euro.

În cazul călătoriilor interne, cazarea a reprezentat cea mai mare categorie de cheltuieli menționată în statistici, cu o pondere de 34%, echivalentul a 90,3 miliarde de euro.

Transportul a reprezentat alte 21% din cheltuieli, pentru care europenii au plătit aproximativ 56 de miliarde de euro. Datele arată astfel că, deși europenii au călătorit mai des în propriile țări, deplasările în străinătate au presupus, în total, cheltuieli mai ridicate