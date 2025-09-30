UE salută victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Republica Moldova. Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova și a reconfirmat angajamentul său ferm de a sprijini parcursul european al țării. Într-o declarație oficială a Consiliului UE, se menționează că votul exprimat de cetățeni demonstrează „sprijinul clar și puternic” pentru obiectivul de integrare europeană, deja consacrat în Constituție.

Potrivit concluziilor preliminare ale misiunii OSCE/ODIHR, scrutinul a fost competitiv, bine organizat și a oferit alegătorilor alternative politice reale, în baza unui cadru legal solid. Totuși, anumite probleme au apărut din cauza noilor criterii de eligibilitate a candidaților, însă Comisia Electorală Centrală a demonstrat deschidere și cooperare pentru soluționarea acestora.

Consiliul UE a atras atenția că procesul electoral s-a desfășurat într-un context dificil, marcat de interferențe fără precedent din partea Federației Ruse. Printre acțiunile condamnate se numără campaniile de dezinformare, tentativele de cumpărare a voturilor, atacurile cibernetice și instruirea unor provocatori violenți.

„Uniunea Europeană condamnă ferm atacurile hibride ale Rusiei și proxy-urilor sale, menite să submineze statul de drept și procesul democratic din Republica Moldova”, se subliniază în declarație.

Bruxelles-ul a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezistența și determinarea arătate în fața presiunilor externe. Totodată, UE a apreciat eforturile instituțiilor naționale care au garantat integritatea și buna desfășurare a scrutinului.

În același timp, Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a colabora cu noul Parlament și cu viitorul Guvern în vederea avansării negocierilor de aderare, implementării Agendei de Reformă și consolidării rezilienței economice a țării. „Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în Uniunea Europeană”, se arată în mesajul Consiliului.

Republica Moldova și-a ales noul Parlament pe 28 septembrie 2025, în cadrul alegerilor ordinare pentru Legislatura a XII-a. Conform rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% din voturi (792.557), urmat de Blocul „Patriotic” – 24,17% (381.505), Blocul „Alternativa” – 7,96% (125.685), Partidul Nostru – 6,20% (97.852) și Partidul „Democrația Acasă” – 5,62% (88.679). Estimările Centrului ADEPT indică următoarea distribuție a mandatelor: PAS – 55, Blocul „Patriotic” – 26, Blocul „Alternativa” – 8, Partidul Nostru – 6 și Partidul „Democrația Acasă” – 6.