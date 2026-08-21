Ucraina folosește deja peste 70 de sisteme militare bazate pe inteligență artificială (AI) și computer vision, iar mai mult de 200 de companii ucrainene dezvoltă drone dotate cu astfel de tehnologii, potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării de la Kiev și relatate de The Defense Post pe 20 august 2026.

Extinderea are loc în contextul războiului cu Rusia, unde dronele au devenit una dintre principalele componente ale operațiunilor militare. Noile sisteme sunt concepute pentru a reduce dependența de comunicațiile radio și de operatorii umani în anumite etape ale misiunilor.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 18 august că forțele sale folosesc mai mult de 70 de sisteme care integrează inteligență artificială și tehnologii de computer vision.

Aceste tehnologii sunt utilizate inclusiv pe platforme fără pilot. Computer vision poate permite unui aparat să recunoască obiecte și ținte, să urmărească un obiectiv și să continue misiunea chiar și atunci când semnalul GPS sau comunicațiile sunt perturbate.

Este o evoluție importantă pentru operațiunile cu drone, deoarece războiul electronic reprezintă una dintre principalele amenințări pentru sistemele controlate de la distanță.

În anumite situații, algoritmii pot prelua o parte dintre funcțiile care anterior depindeau de operator, în special în fazele de navigație și identificare sau urmărire a unei ținte.

Extinderea tehnologiei nu se limitează la câteva proiecte militare. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, peste 200 de companii ucrainene produc drone care folosesc tehnologii de inteligență artificială.

Pe platforma Brave1 Market sunt listate în prezent 46 de instrumente bazate pe AI, destinate unor funcții precum recunoașterea țintelor, stabilizarea și ghidarea terminală.

Dezvoltarea rapidă a industriei este legată direct de experiența acumulată pe front. Sistemele pot fi testate în condiții reale, iar datele rezultate din utilizarea lor pot fi folosite ulterior pentru îmbunătățirea algoritmilor.

Ucraina dezvoltă în paralel infrastructura necesară pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

O componentă importantă este Avengers Labs, o platformă care oferă companiilor din industria de apărare acces la date provenite din război. Baza de date conține milioane de cadre video adnotate, care pot fi folosite pentru antrenarea sistemelor capabile să recunoască diferite tipuri de obiective.

Anterior, Ministerul Apărării ucrainean a anunțat că tehnologiile dezvoltate pentru identificarea automată a țintelor sunt utilizate pe un volum foarte mare de fluxuri video provenite de la drone.

Astfel, războiul generează nu doar o nevoie de noi drone, ci și cantități importante de date care pot fi folosite pentru dezvoltarea generațiilor următoare de sisteme autonome.

Unul dintre principalele avantaje urmărite este menținerea funcționalității dronei în condițiile în care comunicațiile sunt afectate de războiul electronic.

O dronă dotată cu computer vision poate continua să proceseze imaginile captate de senzori și să recunoască obiecte fără să depindă în permanență de o legătură stabilă cu operatorul.

În cazul unor sisteme cu ghidare terminală, algoritmii pot prelua controlul în ultima parte a traiectoriei după identificarea obiectivului. Ministerul ucrainean al Apărării prezintă această capacitate ca una dintre direcțiile importante ale dezvoltării sistemelor fără pilot.

Kievul nu urmărește doar creșterea numărului de sisteme AI, ci și extinderea tehnologiei la o proporție cât mai mare din flota de drone utilizată în prima linie.

Obiectivul este ca dronele să poată opera într-un mediu în care GPS-ul poate fi bruiat, comunicațiile pot fi întrerupte, iar operatorii se confruntă cu un volum foarte mare de informații.

În acest context, inteligența artificială devine un instrument pentru procesarea rapidă a datelor și pentru automatizarea unor funcții care consumă timp și resurse umane.

Dezvoltarea ucraineană are loc într-un moment în care și statele europene investesc tot mai mult în drone, inteligență artificială și sisteme autonome.

La începutul lunii august, Comisia Europeană a anunțat o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, fondurile fiind destinate inclusiv dronelor, rachetelor, apărării antiaeriene și avioanelor de luptă. Comisia a prezentat investiția și ca pe o modalitate de apropiere a industriei europene de apărare de experiența și capacitatea de inovare dezvoltate în Ucraina.