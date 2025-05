Ucraina cere sprijin financiar direct din partea UE pentru armată începând din 2026

Ucraina a cerut Uniunii Europene să înceapă să ofere sprijin financiar pentru forțele sale armate începând din 2026. Ministrul ucrainean de finanțe, Serhii Marchenko, a prezentat această propunere ca o soluție practică pentru întărirea apărării colective a Europei și pentru împărțirea costurilor asociate cu limitarea agresiunii ruse.

Până în prezent, UE nu a finanțat în mod direct Ucraina, dar statele membre furnizează arme și alte tipuri de asistență prin intermediul programelor naționale și al pachetelor mai ample de sprijin ale UE.

Ministrul ucrainean de finanțe a propus ca statele membre ale Uniunii Europene să finanțeze direct armata Ucrainei, în contextul invaziei Rusiei începută în 2022.

„Astăzi, armata ucraineană asigură protecţia nu numai a Ucrainei, ci a întregii Europe”, a scris ministrul ucrainean, într-un comunicat guvernamental publicat vineri pe platforma Telegram. În opinia sa, cheltuielile pentru armata ucraineană ar reprezenta doar o mică proporție din PIB-ul Uniunii Europene. De asemenea, el a sugerat că aceste cheltuieli pentru apărare ar putea fi incluse în cheltuielile obligatorii ale statelor membre NATO.

Marchenko a afirmat că armata ucraineană ar trebui să beneficieze de finanțare externă chiar și după semnarea unui acord de pace cu Rusia.

„Chiar dacă se obţine o pace durabilă, riscul pentru securitatea europeană din partea Rusiei rămâne”, a mai spus acesta, menționând că sprijinirea Ucrainei este, astfel, o investiţie în stabilitatea Europei.

