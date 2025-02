Ucraina a atacat cu drone rafinăria din regiunea Samara, Rusia

Ucraina a atacat cu dronele rafinăria de petrol Sîzran din regiunea Samara din Rusia în noapte de 19 februarie, a informat guvernatorul Vyacheslav Fedorishchev pe canalul său Telegram.

Locuitorii au distribuit pe rețelele de socializare videoclipuri care surprind un incendiu de proporții la rafinărie. Au fost semnalate zgomote produse de explozii în jurul orei 2:45, ora locală.

„Serviciile de urgenţă lucrează pe teritoriul întreprinderii. Potrivit informaţiilor preliminare, nu există victime”, a scris Vyacheslav Fedorishchev pe aplicaţia de Telegram.

Se pare că atacul lansat de Ucraina a dus la un incendiu la rafinărie. Vyacheslav Fedorishchev a mai subliniat că nu știe exact dacă rafinăria a fost avariată.

Pe de altă parte, ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare aeriană au doborât nouă drone ucrainene în timpul nopții, în regiunile Briansk, Tatarstan și Tula, precum și deasupra Mării Negre.

💥 Russia: Syzran Oil Refinery struck by Ukrainian drones. 900km from Ukraine in Samara region. The facility refined 8.5 million tons of crude oil annually - 170,000 barrels per day, accounting for 2.6% of Russia's total capacity. pic.twitter.com/7fngd5FCtN

