Locuitorii din celebre destinații de vacanță din Europa precum Grecia, Spania, Portugalia și Italia se confruntă cu unele dintre cele mai mari creșteri ale chiriilor din 2019, arată un studiu realizat de New Economics Foundation. Analiza indică turismul excesiv drept principalul factor care alimentează scumpirile, în timp ce costurile cu energia și materialele de construcție nu explică evoluția pieței imobiliare.

Locuitorii din mai multe dintre cele mai vizitate state europene plătesc chirii tot mai mari, iar un nou studiu arată că principala cauză este creșterea fluxurilor turistice.

Potrivit analizei realizate de sursa citată, Grecia, Spania, Portugalia și Italia se numără printre țările în care chiriile au crescut cel mai mult după anul 2019, iar cercetătorii susțin că această evoluție nu poate fi explicată prin scumpirea energiei sau a materialelor de construcție.

Grecia ocupă primul loc în clasamentul majorărilor. Studiul estimează că fluxurile turistice au contribuit la o creștere medie anuală a chiriilor de 342 de euro începând din 2019.

Pe locul al doilea se află Spania, unde creșterea este estimată la 236 de euro pe an, urmată de Portugalia, cu 220 de euro, și Italia, cu 202 euro, potrivit datelor publicate de Euronews.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat datele Eurostat privind evoluția chiriilor și le-au comparat cu volumul traficului aerian și cu nivelul actual al chiriilor din fiecare stat.

Analiza pornește de la faptul că Europa continuă să fie cea mai importantă destinație turistică la nivel mondial, atrăgând peste jumătate din totalul sosirilor turistice internaționale.

Potrivit autorilor studiului, în statele care primesc un număr foarte mare de vizitatori, presiunea exercitată asupra pieței imobiliare se reflectă direct în costurile suportate de localnici.

Diferențele dintre state sunt explicate și prin politicile adoptate de autorități în domeniul locuințelor. În cazul Spaniei, cercetătorii arată că măsurile de control al chiriilor au limitat parțial efectele inflației generate de dezvoltarea turismului.

Italia a fost protejată într-o anumită măsură de existența unei oferte mai mari de locuințe, ceea ce a redus presiunea asupra pieței. În schimb, Grecia nu a beneficiat de astfel de mecanisme de protecție, motiv pentru care diferența față de celelalte state este considerabilă.

Studiul estimează că Irlanda va înregistra cea mai mare creștere a chiriilor în valoare absolută în următorii cinci ani, respectiv aproximativ 251 de euro anual. Autorii analizei avertizează că proiectul de extindere a Aeroportului din Dublin ar putea amplifica și mai mult presiunea asupra pieței imobiliare, într-un context în care aceasta este deja tensionată.

Potrivit datelor analizate, prețurile din sectorul construcțiilor au crescut cu aproximativ 45% în Uniunea Europeană în ultimul deceniu. Cu toate acestea, în țările cu un aflux ridicat de turiști nu există o legătură directă între costurile construcțiilor și ritmul în care au crescut chiriile.

Datele Eurostat arată că Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar majorări reduse ale costurilor de construcție în ultimii ani. În aceste condiții, cercetătorii apreciază că turismul excesiv rămâne principalul factor care explică explozia chiriilor în aceste state.

Creșterea costului locuințelor a alimentat în ultima perioadă proteste în mai multe destinații turistice importante. Grecia se numără printre țările în care au avut loc manifestații împotriva supraturismului, localnicii reclamând efectele pe care dezvoltarea accelerată a turismului le are asupra costului vieții.

Proteste similare au fost organizate și în Spania, Italia și Țările de Jos, unde participanții au atras atenția asupra impactului pe care numărul mare de turiști îl are asupra pieței locuințelor și asupra nivelului chiriilor