Turcia devine hub regional pentru gazul natural. Erdogan pune umărul la izolarea Rusiei

Turcia devine un actor-cheie pe piața europeană prin strategia sa de gaz natural, vizând transformarea țării într-un hub regional.

Prin combinarea producției interne și a reexportului de gaz natural lichefiat (GNL) către state europene, Ankara încearcă să reducă dependența Europei de Rusia și Iran, într-un context în care securitatea energetică devine tot mai importantă.

Autoritățile turce au anunțat recent că intenționează să reexporte către Europa gazul natural lichefiat pe care îl importă, alături de producția internă, menținând totodată consumul intern de gaze rusești și iraniene.

Această strategie marchează o schimbare importantă față de rolul tradițional al Turciei ca piață de consum pentru gazul rusesc și iranian, odată ce majoritatea statelor UE au redus sau au oprit importurile din aceste țări.

Potrivit estimărilor, producția internă și importurile de GNL ar putea acoperi până la 53 de miliarde de metri cubi anual până la sfârșitul anului 2028, satisfăcând mai mult de jumătate din cererea națională.

Compania de stat BOTAS a început deja să furnizeze volume mici de gaze către România și Ungaria, ca parte a planului de a consolida Turcia ca hub regional.

În prezent, cota de piață a Rusiei în Turcia este de aproximativ 37%, față de peste 60% acum două decenii.

Contractele majore prin conductele Blue Stream și TurkStream, în valoare totală de 22 de miliarde de metri cubi pe an, se apropie de expirare, iar importurile din Iran, estimate la 10 miliarde de metri cubi anual, vor expira la mijlocul anului viitor.

În paralel, Ankara a semnat acorduri de import de GNL din Statele Unite, inclusiv un contract pe 20 de ani cu grupul Mercuria Energy, în valoare de 43 de miliarde de dolari.

Capacitatea totală de import a Turciei a ajuns la 58 de miliarde de metri cubi anual, suficientă pentru a acoperi întreaga cerere.

„Turcia va căuta termeni mai flexibili și volume mai mici pentru a-și diversifica sursele”, a explicat expertul Karbuz.

Dacă Turcia își va implementa planul complet, aceasta ar putea schimba semnificativ echilibrul gazelor naturale în Europa.

Moscova și Teheranul ar putea pierde influență economică și politică în regiune, în timp ce Ankara ar deveni un intermediar esențial între Asia, Orientul Mijlociu și Europa.

Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a subliniat că „gazul natural lichefiat american oferă alternative mai ieftine”, în timp ce Turcia continuă să mențină relații economice cu Rusia, inclusiv prin proiectul primei centrale nucleare construite de Rosatom și importurile de țiței și motorină.

Experții consideră că această reconfigurare ar putea reduce treptat importurile de gaz rusesc în următorii 2–3 ani, schimbând arhitectura energetică europeană sub o umbrelă turco-occidentală și oferind mai multă flexibilitate statelor europene dependente de resurse externe.