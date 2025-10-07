Schimbări majore în diplomația românească. Cristian Diaconescu, numit ambasador în Turcia

Cristian Diaconescu, actual consilier prezidențial pe securitate națională, va fi numit ambasador al României în Turcia. Luminița Odobescu va merge la Madrid, iar Dacian Cioloș și Andrei Țărnea sunt vizați pentru noi posturi diplomatice. De asemenea, Andrei Muraru își încheie mandatul la Washington, susține News.ro.

Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe pregătesc o serie de schimbări majore în rețeaua diplomatică a României.

Președintele Nicușor Dan a semnat deja decretele de încetare a activității pentru doi dintre consilierii săi, Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, care urmează să preia misiuni externe de prim rang.

Deciziile intră în vigoare de la 1 noiembrie 2025, moment în care cei doi își vor încheia oficial mandatele de la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu va fi noul ambasador al României la Ankara.

În prezent, acesta ocupă funcția de consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale, poziție în care a gestionat, alături de echipa de la Cotroceni, dosare sensibile privind relațiile României cu NATO, Uniunea Europeană și spațiul Mării Negre.

Numirea sa în Turcia este considerată una strategică. Ankara rămâne un actor cheie în regiune, iar România are în derulare mai multe proiecte bilaterale – de la cooperare energetică și comerț, până la coordonarea în cadrul flancului sudic al NATO.

Cristian Diaconescu este diplomat de carieră și fost ministru al afacerilor externe în două guverne, dar și fost consilier prezidențial în mandatele anterioare ale lui Traian Băsescu.

De-a lungul carierei sale, a fost implicat în negocieri complexe privind aderarea României la spațiul euro-atlantic și în elaborarea politicilor de securitate regională.

În același val de numiri, Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe afaceri europene, este propusă pentru postul de ambasador al României în Spania.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale afirmă că nominalizarea a fost discutată de mai multe luni, iar Madridul a transmis deja acordul de principiu pentru acreditare.

Diplomat de carieră, Odobescu a fost ministru de externe între 2023 și 2024 și, anterior, ambasador al României la Uniunea Europeană.

A coordonat negocierile pentru dosarele de aderare la Schengen și pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind una dintre cele mai experimentate figuri din diplomația românească actuală.

Sursele din MAE susțin că mutarea la Madrid este gândită și în contextul reconfigurării misiunilor diplomatice ale României în spațiul iberic, având în vedere numărul mare de cetățeni români stabiliți în Spania și parteneriatul economic consolidat dintre cele două state.

O altă numire aflată în pregătire vizează poziția de ambasador al României la Uniunea Europeană. Postul ar putea fi preluat de Dacian Cioloș, fost prim-ministru și fost comisar european pentru agricultură.

În prezent, această funcție este deținută de Iulia Matei, numită în 2021 de fostul președinte Klaus Iohannis.

Dacian Cioloș, cu experiență vastă în instituțiile europene, ar reprezenta o opțiune de continuitate și influență la Bruxelles, într-un context european marcat de negocieri dificile privind bugetul și politica agricolă comună.

Deocamdată, nu există o decizie finală, însă sursele diplomatice confirmă că MAE a deschis consultările pentru o eventuală rechemare a Iuliei Matei și preluarea mandatului de către Cioloș în cursul anului 2026.

Un alt diplomat cu experiență, Andrei Țărnea, în prezent purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, se află și el pe lista celor care urmează să fie trimiși în misiuni externe.

Surse din MAE confirmă că acesta negociază în aceste zile destinația finală, fiind luate în calcul posturi importante din spațiul european.

Țărnea a mai ocupat funcția de ambasador al României în Finlanda, iar anterior a fost secretar general al Institutului Aspen România. În actuala echipă de la Externe, el a coordonat comunicarea ministerului în momente sensibile, inclusiv în timpul crizei de securitate de la granița Ucrainei.

Tot potrivit surselor News.ro, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, urmează să fie rechemat în țară în această toamnă. Muraru, aflat în funcție din 2021, și-a anunțat deja conducerea MAE că își va încheia cariera diplomatică odată cu finalizarea mandatului din Statele Unite.