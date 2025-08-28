Politica Formațiunea fondată de Dacian Cioloș își alege președintele la Cluj







Adunarea Generală REPER de la Cluj-Napoca alege sâmbătă noua conducere a formațiunii înființate de Dacian Cioloș. Evenimentul se desfășoară sub sloganul „Există o cale nouă. Există soluții. Există o Românie mai bună. Există un REPER”.Octavian-Alexandru Berceanu, fostul comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu și liderul interimar al formațiunii, clujeanca Camelia Sălcudean își vor disputa președinția formațiunii.

Camelia Sălcudean a candidat din partea REPER la Camera Deputaților, în Cluj-Napoca. Expertiza acumulată în peste 30 de ani de muncă în domeniul economic și bancar în companii din Cluj au fost punctele forte ale Cameliei Sălcudean cu care a încercat să obțină votul clujenilor. În cadrul alegerilor vor fi desemnaţi nouă reprezentanţi regionali, precum şi structurile de integritate ale partidului, Comisia de Cenzori şi Comisia de Arbitraj.

Conducerea naţională a REPER urmează să fie aleasă prin reguli de paritate. "În Biroul Naţional șase poziții sunt rezervate femeilor. Și şase bărbaţilor. Cel puţin o membră şi un membru vor proveni din organizaţia de tineret REPER Youth", se arată într-un comunicat al formaţiunii.

Octavian-Alexandru Berceanu a făcut pasul spre politică în 2016, alături de Nicușor Dan, ÎN USR. A fost și consilier general la Consiliul General al Municipiului București în perioada 2017-2020, din partea acestei formațiuni. În 2024 s-a înscris în procesul de desemnare a candidatului USR la Președinția României. Dar a pierdut în favoarea Elenei Lasconi. Acum este candidatul REPER la Primăria București.

REPER, partid înființat de fostul premier Dacian Cioloș, a fost condus în ultima perioadă de co-președinții Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru. Aceștia au fost aleși în funcție în 7 mai 2023 până în martie 2025. Atunci funcția de președinte interimar a fost preluată de Camelia Sălcudean în urma demisiei Ramonei Strugariu.

Printre invitați se numără Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Dumitrache, politoloagă și activistă feministă. În sală vor fi : profesorul Ciprian Mihali de la UBB, doctor în filosofie, Emil Moise, profesor de filosofie și activist pentru drepturile copilului, dar și Norbert Iuonas, președintele Uniunii Civice a Tinerilor Romi din România.

Platforme și partide precum DEMOS, VOLT, SENS, USR și PNL vor transmite mesaje și reprezentanți la alegerile de la Cluj-Napoca. Moțiunea programatică, prezentată la Cluj, are trei piloni: „Român, cetățean european”,, „România performantă. Competitivitate europeană”, „Progres social”.