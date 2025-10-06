Dan Andronic: Nicușor Dan va fi un președinte slab, dacă asta va fi echipa

Jurnalistul Dan Andronic a analizat, pe TikTok, efectele posibilelor numiri pe care președintele Nicușor Dan le pregătește la Cotroceni: „O echipă modestă, bazată pe loialități”.

La câteva luni de la preluarea mandatului prezidențial, Nicușor Dan pare să-și definitiveze echipa de la Palatul Cotroceni. În spațiul public au apărut informații privind mai multe posibile numiri-cheie, de la foști miniștri și diplomați, până la actuali consilieri și membri ai formațiunii care l-a susținut în campanie.

Jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic a detaliat componența acestei posibile echipe prezidențiale și a explicat ce semnale transmite noul președinte prin alegerea oamenilor din jurul său.

Andronic a explicat că, în timp ce orice președinte are dreptul de a-și alege colaboratorii, componența unei astfel de echipe vorbește despre direcția și viziunea mandatului său.

„Acum, orice președinte are dreptul să-și aleagă propria echipă, însă văzând componența îți poți da seama și ce fel de președinte vrea să fie. Și dacă mă uit, e un amestec între loialități, cazul lui Ludovic Orban, consilier pe probleme de politică”, a spus jurnalistul.

Andronic a subliniat că numirea lui Ludovic Orban într-un rol de consilier politic ar putea fi o alegere riscantă, dat fiind că fostul premier nu mai are o relație deschisă cu alte partide parlamentare.

„E cam complicat să pui un asemenea om – pentru că, în primul rând, Ludovic Orban e un om politic care n-are dialog cu celelalte partide – într-o zonă în care ai avea nevoie de un personaj neutru, de un adjuvant, nu de un separator”, a explicat el.

În schimb, Andronic consideră că Eugen Tomac, dacă va fi desemnat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, ar putea fi o alegere justificată, chiar dacă doar onorifică.

„Eugen Tomac la Departamentul Românilor de Pretutindeni, hai să zic că își are locul și înțeleg că oricum va fi onorific, pentru că vrea să-și păstreze jobul de europarlamentar”, a adăugat jurnalistul.

Despre ceilalți posibili membri – ambasadorul Lazurca și profesorul Valentin Naumescu de la UBB Cluj – Andronic afirmă că sunt „personaje onorabile”, dar că nu reprezintă o schimbare de substanță.

„Ceilalți doi sunt personaje absolut onorabile, o să vedem dacă îi va propulsa în alte funcții. Dacă îi aduce la Cotroceni doar așa, pentru o perioadă de acomodare, după care îi trimite în altă parte. Dar nu aș spune că este o echipă wow. N-aș spune că este ceva, cum spun americanii, game changer. Este o echipă modestă”, a punctat Dan Andronic.

Potrivit analizei sale, noul președinte pare să se bazeze mai mult pe loialitate și mai puțin pe competență strategică.

„Este o echipă care îmi arată că Nicușor Dan se bazează foarte mult pe loialități. Și, de exemplu, sunt foarte mulți care se plâng că nu mai au loc la Cotroceni, nu mai pot să ajungă acolo din cauza lui Țoiu, Moșteanu și Drulă. Useriștii l-au acaparat pe Nicușor Dan. Asta spun gurile rele. Inclusiv Bolojan se plânge de lucrul ăsta, iar Bolojan nu este un anti-USR. Însă simte și el un oarecare tip de presiune”, a mai declarat consultantul.

În finalul analizei sale, Dan Andronic avertizează că formula actuală a echipei de la Cotroceni, dacă se confirmă, ar putea transforma mandatul lui Nicușor Dan într-unul marcat de slăbiciune politică și de izolare instituțională.

„Dacă va rămâne pe echipa asta, Nicușor Dan se duce spre o zonă de mediocritate, este o zonă în care va deveni din ce în ce mai mult politician și din ce în ce mai puțin președinte”, spune Andronic.

El adaugă că, deși numirile nu sunt încă oficiale, simpla circulație a acestor informații este relevantă pentru înțelegerea direcției politice a președintelui.