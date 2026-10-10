Federația de Fotbal din Turcia a decis să încheie colaborarea cu Vincenzo Montella, selecționerul care a condus reprezentativa Turciei începând din septembrie 2023.

Decizia a fost anunțată vineri, după o serie de rezultate negative în Liga Națiunilor, în care naționala turcă a pierdut toate cele patru partide disputate.

„S-a decis să nu continuăm colaborarea cu selecționerul nostru”, a transmis Federația Turcă de Fotbal (TFF), într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de AFP.

Înfrângerile înregistrate în fața Franței, Belgiei și Italiei, care a învins Turcia de două ori, au contribuit la despărțirea de tehnicianul italian. Rezultatele au contrastat cu evoluțiile bune din prima parte a mandatului său, când echipa a demonstrat că poate concura cu adversari de nivel ridicat.

Montella a preluat naționala Turciei în septembrie 2023 și a reușit să o conducă până în sferturile de finală ale Campionatului European din 2024. Parcursul formației turce s-a încheiat după înfrângerea cu 2-1 în fața Țărilor de Jos, însă prestațiile de la turneul final au alimentat așteptările privind viitorul echipei.

Turcia dispune de mai mulți jucători importanți la nivel european, printre care Hakan Çalhanoğlu, mijlocașul lui Inter Milano, Arda Güler, legitimat la Real Madrid, și Kenan Yildiz, atacantul lui Juventus. Cu toate acestea, rezultatele din ultimele luni nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar conducerea federației a decis schimbarea selecționerului.

Potrivit informațiilor prezentate, Turcia a fost și prima echipă eliminată de la Cupa Mondială din această vară.

Următoarele confruntări ale reprezentativei sunt programate în Liga Națiunilor, în luna noiembrie. Turcia va întâlni Belgia pe teren propriu, pe 12 noiembrie, înaintea deplasării din 15 noiembrie, când va juca împotriva Franței.

În vârstă de 52 de ani, Vincenzo Montella a antrenat anterior mai multe echipe importante, printre care Fiorentina, Sampdoria și AC Milan, în Italia, precum și Sevilla, în Spania.