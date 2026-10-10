Sport

Turcia a rămas fără selecționer. Vincenzo Montella, demis după o serie de rezultate slabe

Turcia a rămas fără selecționer. Vincenzo Montella, demis după o serie de rezultate slabe
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Federația de Fotbal din Turcia a decis să încheie colaborarea cu Vincenzo Montella, selecționerul care a condus reprezentativa Turciei începând din septembrie 2023.

Vincenzo Montella, demis după o serie de rezultate slabe

Decizia a fost anunțată vineri, după o serie de rezultate negative în Liga Națiunilor, în care naționala turcă a pierdut toate cele patru partide disputate.

„S-a decis să nu continuăm colaborarea cu selecționerul nostru”, a transmis Federația Turcă de Fotbal (TFF), într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de AFP.

Turcia a pierdut cu Franța, Belgia și Italia

Înfrângerile înregistrate în fața Franței, Belgiei și Italiei, care a învins Turcia de două ori, au contribuit la despărțirea de tehnicianul italian. Rezultatele au contrastat cu evoluțiile bune din prima parte a mandatului său, când echipa a demonstrat că poate concura cu adversari de nivel ridicat.

Câinii au obiceiuri greu de explicat. Întâmplările care i-au lăsat fără cuvinte pe stăpâni
Câinii au obiceiuri greu de explicat. Întâmplările care i-au lăsat fără cuvinte pe stăpâni
Vremea se schimbă brusc în România. ANM anunță ploi, ninsori la munte și rafale de 90 km/h
Vremea se schimbă brusc în România. ANM anunță ploi, ninsori la munte și rafale de 90 km/h

Montella a preluat naționala Turciei în septembrie 2023 și a reușit să o conducă până în sferturile de finală ale Campionatului European din 2024. Parcursul formației turce s-a încheiat după înfrângerea cu 2-1 în fața Țărilor de Jos, însă prestațiile de la turneul final au alimentat așteptările privind viitorul echipei.

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei. Sursa foto: captură video

Turcia dispune de mai mulți jucători importanți la nivel european, printre care Hakan Çalhanoğlu, mijlocașul lui Inter Milano, Arda Güler, legitimat la Real Madrid, și Kenan Yildiz, atacantul lui Juventus. Cu toate acestea, rezultatele din ultimele luni nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar conducerea federației a decis schimbarea selecționerului.

Turcia, prima eliminată de la Cupa Mondială

Potrivit informațiilor prezentate, Turcia a fost și prima echipă eliminată de la Cupa Mondială din această vară.

Următoarele confruntări ale reprezentativei sunt programate în Liga Națiunilor, în luna noiembrie. Turcia va întâlni Belgia pe teren propriu, pe 12 noiembrie, înaintea deplasării din 15 noiembrie, când va juca împotriva Franței.

În vârstă de 52 de ani, Vincenzo Montella a antrenat anterior mai multe echipe importante, printre care Fiorentina, Sampdoria și AC Milan, în Italia, precum și Sevilla, în Spania.

Stiri calde

13:39 - Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului. Ce mesaj a transmis de Ziua PNȚ

13:29 - Republica Moldova vrea să producă drone militare pentru propria apărare. Igor Grosu anunță modificări legislative

13:17 - Ai spălat ferestrele și a venit ploaia. Cum le păstrezi curate mai mult timp

13:07 - Uraganul Isaias a lovit Florida „ca un pumn al lui Tyson”

12:56 - Cele mai apreciate destinații turistice din lume în 2026. Europa domină clasamentul

12:43 - Cum strici cafeaua fără să-ți dai seama. Lucruri pe care nu trebuie să le faci niciodată

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale