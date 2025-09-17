Politica

Mihai Tudose, despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Sunt niște limite în toate

Comentează știrea
Mihai Tudose, despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Sunt niște limite în toateMihai Tudose. Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Mihai Tudose, actual președinte al Consiliului Național al PSD și europarlamentar, a avertizat că partidul ar putea ieși de la guvernare, din cauza tensiunilor dintre dintre PSD și Ilie Bolojan. „Sunt niște limite în toate. Fitilul, cât de lung e, arde, ajunge, la pulbere și explodează”, a spus acesta, în emisiunea „Punctul Culminant” moderată de Victor Ciutacu la România TV.

Tudose, nemulțumit de poziția lui Bolojan

După ședința coaliției de guvernare de miercuri, Mihai Tudose l-a criticat pe Bolojan pentru opoziția față de prelungirea plafonării, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar de USR.

„Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem această plafonare. Acum analizezi? Dar când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? Că trebuia în momentul acela să o facă, ăsta e fluxul firesc”, a spus acesta.

Tudose a mai adăugat că PSD, UDMR și USR au atras atenția că măsura nu este potrivită, în timp ce premierul a susținut contrariul, fără să explice pe ce argumente se bazează. „ O să analizăm, că e tardiv, nu e tardiv nimic, că mâine faci ședință de Guvern și ai închis-o”, a mai spus acesta.

Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap
Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit
Ciorbă rădăuțeană, specialitatea lui Tamaș. Alexa repetent la gătit

PSD ar putea să iasă de la guvernare

Fostul premier a explicat că Bolojan urmărește să aducă mai mulți bani la bugetul de stat, însă a subliniat că alternativa propusă este la fel de slabă. Limitarea adaosului comercial la 50% ar genera profituri record pentru comercianții de alimente, situație pe care o consideră inacceptabilă.

„Eu vă dau declarația domniei sale, publică. Că are nevoie de o săptămână-două să facă un studiu de caz, o analiză. Am înțeles, dar n-ai făcut un studiu? Că dacă îl aveai și spuneam eu că nu e bine îmi dădeai cu el în cap. A rămas că analizează”, a mai declarat Tudose.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto. Captură video Facebook

De asemenea, Mihai Tudose a avertizat că PSD ar putea să iasă de la guvernare: „Sunt niște limite în toate. Fitilul, cât de lung e, arde, ajunge, la pulbere și explodează. Limita n-a fost atinsă încă, pentru că încă ținem la stabilitate și vrem să fim parte a soluției și nu a problemei”.

Tudose, despre demisia lui Bolojan

Întrebat dacă Bolojan a mai ameninţat cu demisia în şedinţa Coaliţiei, fostul premier a răspuns că demisia este un act unilateral, care durează aproximativ trei minute.

„Asta cu demisia e un act unilateral, dar și eu mi-am dat demisia din funcția de premier. Durează 3 minute, cauți o foaie și un pix și ai plecat. Acum e Petrică și Lupul. În situația aceasta, o să-și dea demisia și cei de la contabilitate o să-l țină pe statul de plată, că nu-l mai crede nimeni. Nu știu dacă e o amenințare sau o promisiune, dar mai vedem”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Unul dintre puținele lucruri care ne țin pe linia de plutire este stabilitate apolitică. Haosul politic este tot ce ne mai lipsea acum. Avem această relevanță strategică, suntem poziționați la granița fierbinte a UE și NATO, dacă mai intervine și instabilitatea politică suntem mâncați”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Proiect istoric sub valurile Mării Negre. Viață nouă în adâncuri
23:45 - Ponta vrea să-și un nou partid: Sunt mulți oameni care vor să voteze pe cineva normal la cap
23:36 - Trump și Melania la banchetul regal: Fast și eleganță la Castelul Windsor
23:27 - Un fost campion al Stelei, de nerecunoscut după ce boala s-a agravat rapid
23:18 - Parlamentarii preferă numerarul: 204 aleși încasează sumele forfetare direct
23:10 - Tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, o jucătoare de tenis cunoscută

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale