Mihai Tudose, despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Sunt niște limite în toate

Fostul premier Mihai Tudose, actual președinte al Consiliului Național al PSD și europarlamentar, a avertizat că partidul ar putea ieși de la guvernare, din cauza tensiunilor dintre dintre PSD și Ilie Bolojan. „Sunt niște limite în toate. Fitilul, cât de lung e, arde, ajunge, la pulbere și explodează”, a spus acesta, în emisiunea „Punctul Culminant” moderată de Victor Ciutacu la România TV.

După ședința coaliției de guvernare de miercuri, Mihai Tudose l-a criticat pe Bolojan pentru opoziția față de prelungirea plafonării, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar de USR.

„Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem această plafonare. Acum analizezi? Dar când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? Că trebuia în momentul acela să o facă, ăsta e fluxul firesc”, a spus acesta.

Tudose a mai adăugat că PSD, UDMR și USR au atras atenția că măsura nu este potrivită, în timp ce premierul a susținut contrariul, fără să explice pe ce argumente se bazează. „ O să analizăm, că e tardiv, nu e tardiv nimic, că mâine faci ședință de Guvern și ai închis-o”, a mai spus acesta.

Fostul premier a explicat că Bolojan urmărește să aducă mai mulți bani la bugetul de stat, însă a subliniat că alternativa propusă este la fel de slabă. Limitarea adaosului comercial la 50% ar genera profituri record pentru comercianții de alimente, situație pe care o consideră inacceptabilă.

„Eu vă dau declarația domniei sale, publică. Că are nevoie de o săptămână-două să facă un studiu de caz, o analiză. Am înțeles, dar n-ai făcut un studiu? Că dacă îl aveai și spuneam eu că nu e bine îmi dădeai cu el în cap. A rămas că analizează”, a mai declarat Tudose.

De asemenea, Mihai Tudose a avertizat că PSD ar putea să iasă de la guvernare: „Sunt niște limite în toate. Fitilul, cât de lung e, arde, ajunge, la pulbere și explodează. Limita n-a fost atinsă încă, pentru că încă ținem la stabilitate și vrem să fim parte a soluției și nu a problemei”.

Întrebat dacă Bolojan a mai ameninţat cu demisia în şedinţa Coaliţiei, fostul premier a răspuns că demisia este un act unilateral, care durează aproximativ trei minute.

„Asta cu demisia e un act unilateral, dar și eu mi-am dat demisia din funcția de premier. Durează 3 minute, cauți o foaie și un pix și ai plecat. Acum e Petrică și Lupul. În situația aceasta, o să-și dea demisia și cei de la contabilitate o să-l țină pe statul de plată, că nu-l mai crede nimeni. Nu știu dacă e o amenințare sau o promisiune, dar mai vedem”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Unul dintre puținele lucruri care ne țin pe linia de plutire este stabilitate apolitică. Haosul politic este tot ce ne mai lipsea acum. Avem această relevanță strategică, suntem poziționați la granița fierbinte a UE și NATO, dacă mai intervine și instabilitatea politică suntem mâncați”.