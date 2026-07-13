Trump va participa la finala Cupei Mondiale

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, statul New Jersey.

Liderul de la Casa Albă urmează să fie prezent la ultimul act al competiției, în ciuda faptului că nu a participat până acum la niciun meci disputat în cadrul turneului organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.

Într-un interviu acordat postului elvețian Blue Sport, Gianni Infantino a fost întrebat despre absența lui Donald Trump de la partidele desfășurate până în prezent și despre speculațiile potrivit cărora motivele ar fi legate de securitate.

Oficialul FIFA a respins această variantă și a subliniat că președintele american are numeroase responsabilități în această perioadă.

„Nu este vorba despre securitate. Are foarte multe lucruri de făcut. Dacă ar fi fost prezent la fiecare meci, probabil ar fi fost criticat că își petrece timpul la stadion în loc să se ocupe de alte probleme importante”, a explicat Infantino.

Șeful FIFA a precizat că menține un dialog constant cu Donald Trump și cu echipa sa, despre care spune că este implicată activ în organizarea turneului final. Potrivit acestuia, colaborarea dintre FIFA și autoritățile americane decurge foarte bine, iar planurile privind ceremonia de premiere au fost stabilite încă dinaintea startului competiției.

Infantino a dezvăluit că intenția este ca el și Donald Trump să înmâneze împreună trofeul noii campioane mondiale, respectând astfel tradiția potrivit căreia liderul țării gazdă participă la ceremonia oficială alături de președintele FIFA.

Donald Trump declara încă din ianuarie 2025 că își dorește să fie implicat în organizarea Cupei Mondiale și anunțase că va urmări mai multe partide ale competiției. Tot atunci, administrația sa a creat un grup de lucru dedicat coordonării pregătirilor pentru evenimentul găzduit de cele trei țări nord-americane.

Între timp, Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor. Franța se pregătește pentru duelul cu Spania, în timp ce Anglia va întâlni Argentina într-o confruntare care va decide cea de-a doua finalistă. Marea finală este programată pentru 19 iulie, pe arena MetLife Stadium, una dintre cele mai mari și moderne din Statele Unite.