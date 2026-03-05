Trump susține industria criptomonedelor în confruntarea cu băncile americane

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat public sprijinul pentru companiile din industria criptomonedelor în conflictul tot mai intens cu marile bănci americane privind posibilitatea de a oferi randamente pentru stablecoins, potrivit CNBC.

Intervenția liderului de la Casa Albă vine într-un moment în care dezbaterea politică și economică legată de reglementarea criptomonedelor a devenit centrală în Congresul american.

Declarațiile lui Trump au fost publicate marți seară pe rețelele sociale și au amplificat presiunea asupra instituțiilor bancare, care se opun acordării de dobânzi sau randamente pentru stablecoins de către companiile cripto. Disputa afectează direct procesul legislativ privind proiectul de lege cunoscut drept Clarity Act, o inițiativă legislativă aflată în dezbatere în Congres.

Proiectul Clarity Act este considerat un act complementar al legii Genius Act, aprobată anul trecut pentru stabilirea unui cadru de reglementare a stablecoins în Statele Unite.

În mesajul publicat online, Donald Trump a criticat opoziția băncilor față de proiectul legislativ.

„The Genius Act este amenințată și subminată de bănci, iar acest lucru este inacceptabil.”, a transmis Trump. Președintele a adăugat că instituțiile bancare „trebuie să facem o înțelegere bună cu industria cripto, pentru că asta este în interesul poporului american”.

După aceste declarații, reacțiile de pe piețele financiare au fost imediate. Acțiunile companiei cripto Coinbase au crescut cu aproximativ 15% în timpul tranzacțiilor de miercuri, în timp ce titlurile unor bănci majore precum JPMorgan Chase și Bank of America au înregistrat scăderi ușoare, de sub 1%.

Conflictul dintre industria bancară și companiile cripto se concentrează pe posibilitatea ca platformele digitale să ofere randamente utilizatorilor care dețin stablecoins. Aceste criptomonede sunt concepute pentru a menține o valoare stabilă, fiind de regulă legate de dolarul american sau de alte active.

Companiile cripto consideră că oferirea unor randamente pentru stablecoins ar reprezenta o inovație financiară care ar permite utilizatorilor să câștige bani din fondurile pe care le păstrează în portofele digitale.

În schimb, băncile susțin că un astfel de mecanism ar putea determina retragerea unor volume foarte mari de depozite din sistemul bancar tradițional.

Potrivit unui studiu al Trezoreriei SUA citat de reprezentanții băncilor, instituțiile financiare ar putea pierde până la 6,6 trilioane de dolari din depozite dacă stablecoins ar începe să ofere randamente. O astfel de situație ar putea afecta stabilitatea unor instituții bancare, în special a celor de dimensiuni mai mici, și ar reduce resursele disponibile pentru acordarea de credite.

Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, a atras atenția asupra riscurilor într-un interviu acordat postului CNBC.

„Nu se poate, acești oameni fac un lucru fără nicio reglementare, iar acești oameni fac altceva”, a declarat Dimon.

El a adăugat: „Dacă faceți asta, publicul va plăti. Va deveni rău.””.

În ultimele luni, administrația americană a organizat mai multe întâlniri la Casa Albă între reprezentanții băncilor și cei ai industriei cripto, în încercarea de a ajunge la un compromis privind reglementarea stablecoins.

Înainte de mesajul public al președintelui, directorul executiv al Coinbase, Brian Armstrong, s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Companiile cripto susțin că stablecoins susținute de titluri de stat americane ar putea crește cererea pentru datoria publică a SUA și ar contribui la dezvoltarea pieței financiare digitale.

La rândul său, Trump a afirmat în mesajul său că utilizatorii ar trebui să beneficieze de randamente pentru fondurile lor:

„Americanii ar trebui să câștige bani pe banii lor”.

El a mai adăugat că

„Această industrie nu poate fi luată de la poporul american când este atât de aproape de a deveni cu adevărat de succes”.

Discuțiile dintre reprezentanții sectorului bancar și cei ai industriei cripto au devenit tot mai tensionate în ultimele luni. Potrivit relatărilor din presa americană, un schimb de replici între Jamie Dimon și Brian Armstrong a avut loc la World Economic Forum din Davos, în luna ianuarie.

Conform informațiilor apărute în presă, Dimon i-ar fi spus lui Armstrong că este „full of s---” în timpul unei interacțiuni informale.

În prezent, rămâne neclar dacă proiectul legislativ Clarity Act va fi adoptat de Congresul american, în condițiile în care diferențele dintre industria bancară și companiile cripto continuă să împiedice ajungerea la un acord.