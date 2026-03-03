Piața cripto, afectată de conflictul din Iran. Bitcoin a avut cea mai mare scădere

Bitcoin a început să scadă, după ce urcase peste pragul de 70.000 de dolari, pe fondul valului de aversiune la risc declanșat de temerile că tensiunile din Orientul Mijlociu se vor transforma într-un conflict de durată. Potrivit Bloomberg, scăderea criptomonedei a venit la pachet cu retrageri și din alte active considerate riscante, într-o zi în care bursele au reacționat abrupt la evoluțiile geopolitice.

Criptomoneda a pierdut până la 4,4% și a coborât la 66.348 de dolari, înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 66.800 de dolari la ora 5:50 în New York. Vânzările s-au amplificat odată cu deschiderea piețelor europene, unde a fost vizibilă o corecție generalizată: indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu peste 3%, apropiindu-se de cea mai severă scădere pe parcursul a două zile din aprilie anul trecut.

Scăderea Bitcoinului a tras în jos și restul pieței cripto. Investitorii au redus expunerea la active volatile, iar tokenuri cunoscute, precum Ether și Solana, au pierdut, la rândul lor, din valoare. Tonul pesimist a dominat ședința de marți, în condițiile în care participanții la piață au preferat să își mute atenția către plasamente considerate mai sigure.

Tabloul negativ contrastează cu evoluția din ziua anterioară, când fondurile tranzacționate la bursă (ETF) pe Bitcoin din SUA raportaseră intrări de 458 de milioane de dolari. Schimbarea rapidă de direcție arată cât de repede poate vira sentimentul atunci când apar șocuri externe, mai ales într-un context în care volatilitatea rămâne ridicată.

Tensiunile au escaladat după ce SUA și Israel au lansat în weekend un atac aerian asupra Iranului, iar ulterior Iranul și-a intensificat atacurile împotriva SUA și a aliaților săi din Orientul Mijlociu. În același timp, Teheranul a amenințat că va închide Strâmtoarea Ormuz, o rută comercială esențială la nivel global, ceea ce a amplificat neliniștea investitorilor.

În acest context, scăderea Bitcoinului a fost interpretată de unii jucători din industrie ca un semnal despre starea generală a piețelor.

„Bitcoin servește din nou ca un indicator extrem de sensibil pentru piețele financiare tradiționale”, a declarat Petr Kozyakov, director general al platformei de plăți cripto Mercuryo.

Pe de altă parte, există și voci care văd corecția ca pe o etapă firească după o creștere rapidă. „Bitcoin se răcește după creșterea puternică de ieri, care a avut loc pe volume mari”, a spus Kala.

Acesta a indicat faptul că, de la începutul lunii februarie, Bitcoin s-a mișcat într-un interval de tranzacționare cuprins între 65.000 și 70.000 de dolari, astfel încât orice trecere peste prag poate încuraja marcările de profit, pe fondul impulsului de a securiza câștigurile.

Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu până la 2,8%, iar în Coreea de Sud, indicele Kospi – a doua cea mai performantă piață de acțiuni din lume în acest an – a pierdut până la 6,9%, cel mai mult din august 2024.

În paralel, prețul petrolului a urcat, pe fondul anticipării unei posibile perturbări severe, comparată cu ceea ce s-a întâmplat în 2022. Aurul, în schimb, a avut o evoluție diferită: a crescut accelerat timp de patru zile, înainte de a consemna o ușoară scădere marți.

Evoluțiile recente ale Bitcoinului în raport cu șocurile geopolitice pun presiune pe narativa de „aur digital”, susținută de o parte dintre promotorii cripto. În loc să se comporte ca un refugiu, criptomoneda a reacționat, din nou, ca un activ cu risc, sincronizat cu starea de nervozitate din piețele tradiționale.