Trump: SUA nu vor mai apăra aliații NATO ce nu investesc în apărare

Donald Trump a afirmat joi că Statele Unite nu vor apăra aliații NATO care nu investesc suficient în propria apărare, potrivit The Guardian și BBC. Acesta a precizat că decizia luată este potrivită acestei situații, iar țările NATO trebuie să contribuie mai mult dacă vor să fie protejate de SUA.

„Consider că este de bun-simț”, a declarat președintele american reporterilor în Biroul Oval. „Dacă nu plătesc, nu îi voi apăra”, a adăugat el, fiind întrebat despre posibilitatea retragerii sprijinului american din NATO. Donald Trump a continuat, subliniind că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice „ar trebui să contribuie mai mult”.

„Chiar nu este suficient”, a mai spus acesta.

De asemenea, în cadrul discuției, acesta a mai vorbit despre probabilitatea ca SUA să fie ajutată într-o situație de urgență, dacă ar invoca Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. „Dacă SUA ar avea probleme și i-am chema... Franța, crezi că vor veni să ne protejeze? Nu sunt atât de sigur”

