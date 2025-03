International Macron: Amenințarea Rusiei ne afectează pe noi toți. Rusia lui Putin manipulează alegerile în România și Republica Moldova







Republica Moldova. Amenințarea rusă ne afectează pe noi toți. Rusia lui Putin manipulează alegerile în România și Republica Moldova: Afirmația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron, care s-a adresat miercuri poporului într-un discurs televizat. Macron a menționat dacă o țară invadează o alta, nimeni nu mai poate fi sigură de nimic, și că intrăm într-o nouă eră pe plan internațional.

„Dacă o țară își poate invada vecinul din Europa și rămâne nepedepsită, nimeni nu poate fi sigur de nimic. Putin ne încalcă granițele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile, în Republica Moldova, în România. Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014. De atunci am negociat o încetare a focului la Minsk. Și aceeași Rusie nu a respectat acea încetare a focului și nu am reușit să menținem echilibrele, din lipsă de garanții solide”, a declarat Macron.

Emmanuel Macron susține că, odată ce Statele Unite și-au schimbat poziția față de acest război și sprijină mai puțin Ucraina, există incertitudini cu privire la evoluțiile viitoare. Amenințarea rusă rămâne reală.

Potrivit șefului statului francez, Rusia "continuă să se înarmeze" și, până în 2030, "intenționează să-și mărească și mai mult armata. Aceștia țintesc să aibă 300.000 de soldați în plus, 3.000 de tancuri în plus, 300 de avioane de luptă în plus.

Amintim că într-un interviu din data de 1 martie, liderul francez, Emmanuel Macron, a declarat că dacă președintele rus, Vladimir Putin nu va fi oprit, acesta „va merge sigur în Republica Moldova și probabil mai departe, în România”. Avertizarea a fost făcută pe fondul temerilor privind o potențială „dezangajare” a SUA din Ucraina, în mandatul actualului președinte american, Donald Trump.

Autoritățile de la Chișinău nu anticipează o invazie rusă

Între timp, autoritățile de la Chișinău nu văd cum Federația Rusă, ar putea ataca militar Republica Moldova. Premierul, Dorin Recean, a menționat că țara noastră este la masa acestor discuții, iar președinta Sandu este prezentă în mediul internațional și european.

Precizăm că, președinta Maia Sandu va efectua la finalul acestei săptămâni o vizită în Franța. La Paris, șefa statului se va întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron și ar urma să semneze un Acord de cooperare.