International Trump rupe tăcerea. Cum l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago







Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit public motivul pentru care a întrerupt legătura cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein, afirmând că acesta „a făcut ceva nepotrivit” în reședința sa din Florida.

Declarația a fost făcută luni, în timpul unei conferințe de presă susținute la clubul de golf Trump Turnberry din Scoția, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, potrivit Fox News.

Potrivit lui Trump, Epstein a fost declarat persona non grata la clubul exclusivist Mar-a-Lago, după ce ar fi încercat să recruteze angajați ai fostului lider de la Casa Albă. Relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat iremediabil în 2004, pe fondul unei dispute legate de o proprietate cumpărată la o licitație de faliment.

Trump a afirmat că Epstein a fost invitat să părăsească definitiv proprietatea sa din Palm Beach, după ce a încălcat o regulă clară: „Mi-a furat oameni care lucrau pentru mine. I-am spus: ‘Să nu mai faci asta niciodată’. A făcut-o din nou și atunci l-am dat afară. Pentru mine a devenit persona non grata”.

De-a lungul anilor, Trump a susținut că nu a avut o relație apropiată cu Epstein, deși cei doi au fost fotografiați împreună în mai multe ocazii în anii ’90 și începutul anilor 2000. Cu toate acestea, fostul președinte subliniază acum că a refuzat invitații la celebra insulă privată a lui Epstein, loc asociat cu multiple scandaluri sexuale.

„Nu am avut niciodată privilegiul de a merge pe insula lui. De fapt, am refuzat. Multe persoane din Palm Beach au fost invitate, dar eu am ales să nu merg. A fost una dintre deciziile bune pe care le-am luat”, a adăugat Trump.

Epstein rămâne o figură centrală în dezbaterile din spațiul public american, la ani după moartea sa controversată într-o închisoare din New York. Recent, adjunctul procurorului general, Todd Blanche, s-a deplasat în Florida pentru a discuta cu Ghislaine Maxwell – partenera și complicea condamnată a lui Epstein.

Aceasta a fost audiată și de o subcomisie a Camerei Reprezentanților, care investighează amploarea rețelei conduse de fostul finanțator.

Trump nu a exclus posibilitatea să își ceară scuze lui Maxwell, declarând: „Este ceva ce am dreptul să fac, dar nu m-am gândit serios la asta până acum”.

Deși a menționat că nu are nicio implicare în activitățile penale ale lui Epstein, Trump a atras din nou atenția asupra numelor asociate cu acesta. „Sunt multe nume despre care presa ar trebui să vorbească. E momentul să apară adevărul”, a spus el, fără a da detalii.

Pe fondul presiunii publice, comisii ale Congresului au început să solicite acces la dosarele complete ale cazului Epstein, în încercarea de a clarifica legăturile politice și sociale ale acestuia.