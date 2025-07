Trump, întâmpinat cu proteste în Scoția. Cum a reacționat liderul de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a revenit în Scoția în weekendul 26–28 iulie, într-o vizită privată, în timpul căreia a participat la o partidă de golf alături de fiul său, Eric. Prezența sa a stârnit proteste în mai multe orașe, iar autoritățile au implementat măsuri stricte de securitate în zonele vizitate.

Președintele Statelor Unite a ajuns vineri seară la Turnberry, complexul de golf pe care îl deține în sud-vestul Scoției. Regiunea a fost rapid transformată într-o zonă de securitate sporită: drumuri blocate, controale extinse și prezență semnificativă a forțelor de ordine, inclusiv polițiști înarmați și patrule mixte. Înainte de sosirea lui Trump pe teren, jucătorii de golf au fost verificați corporal de agenții de securitate.

Anti-Trump protestors have gathered outside the US Consulate in Edinburgh to voice their anger at President Donald Trump who is visiting Scotland for five days. pic.twitter.com/FTK6sd9cDy

Sâmbătă dimineață, în ciuda vremii ploioase, Trump a fost observat pe teren alături de fiul său, Eric, într-o atmosferă aparent relaxată, în timp ce în mai multe orașe din Scoția se desfășurau manifestații împotriva prezenței sale.

La Edinburgh și Aberdeen, sute de protestatari s-au adunat pentru a-și exprima opoziția față de vizita președintelui american. Manifestațiile au fost organizate de mișcarea Stop Trump Coalition, iar participanții au afișat bannere cu mesaje critice, cum ar fi „Scotland Hates Trump”. De asemenea, au fost fluturate și steaguri palestiniene, reflectând nemulțumirea față de pozițiile sale în politica internațională.

🇺🇸 Anti-Trump demonstrators are in Edinburgh this afternoon protesting over the US’s President’s visit to Scotland.

🪧 The group called Stop Trump Coalition is also rallying in Aberdeen.

🗣️ Our reporter @tomgrantjourno is there. pic.twitter.com/16JI1twe1h

