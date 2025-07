Trump, despre migrația ilegală din EU: Trebuie să opriţi această invazie îngrozitoare

Președintele SUA Donald Trump a afirmat „E minunat să fiu în Scoția” la sosirea pentru o vizită privată de patru zile, potrivit BBC.

După aterizarea aeronavei Air Force One pe Aeroportul Prestwick, vineri seară, liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat de secretarul pentru Scoția, Ian Murray, și de ambasadorul american în Regatul Unit, Warren Stephens. Trump a vorbit cu jurnaliștii înainte ca coloana prezidenţială să plece spre complexul său Turnberry din South Ayrshire, unde este așteptat să joace golf sâmbătă.

„Îmi place prim-ministrul vostru. E puţin mai liberal decât mine - după cum probabil aţi auzit - dar e un om bun. A reuşit să încheie un acord comercial. Ştiţi, ei lucrează la acest acord de 12 ani, iar el l-a finalizat - este un acord bun, un acord bun pentru Regatul Unit”, a spus președintele american, referindu-se la premierul Keir Starmer, cu care urmează să se întâlnească luni.

De asemenea, el a mai adăugat că țările europene trebuie „să se pună la punct” în privinţa migraţiei.

„Luna trecută, noi (Statele Unite) nu am avut pe nimeni care să intre în ţară. Nimeni. Am închis totul. Şi i-am scos afară pe mulţi indivizi periculoşi care ajunseseră acolo în timpul lui (fostul preşedinte american) Joe Biden. Biden a fost complet lipsit de vlagă, iar ce a permis să se întâmple... dar şi voi permiteţi ca asta să se întâmple în ţările voastre şi trebuie să opriţi această invazie îngrozitoare care se petrece în Europa, în multe ţări europene”, a completata președintele SUA.

Coloana prezidențială, formată din peste douăzeci de vehicule, a intrat în complexul de golf Turnberry deținut de Trump, fiind însoțită de mașini ale Poliției Scoției și de echipaje de ambulanță. La sosirea la hotelul de lux, vehiculul președintelui a trecut pe lângă un grup restrâns de protestatari.

Trump va rămâne la Turnberry pe durata weekendului, apoi se va deplasa la cea de-a doua proprietate a sa din Aberdeenshire, unde va inaugura un nou teren de golf cu 18 găuri, la Menie.

Luni, Trump are programate întâlniri cu Keir Starmer și John Swinney, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat pe X că se va întâlni cu președintele duminică pentru discuții privind relațiile comerciale transatlantice. El va reveni în Statele Unite marți, urmând să se întoarcă în Regatul Unit pentru o vizită oficială de stat în septembrie.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025