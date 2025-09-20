Trump promite venituri uriașe. Gold Card atrage elita globală

Președintele Donald Trump a anunțat vineri lansarea unui program de vize care promite să transforme radical modul în care Statele Unite atrag investitori străini.

Noul sistem introduce așa-numitul Trump Gold Card, un document destinat celor care sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru a obține rezidența americană.

Oficialii de la Washington susțin că această măsură ar putea genera miliarde de dolari la buget și ar înlocui unele dintre vizele deja existente.

Potrivit ordinului executiv semnat de Trump, străinii care doresc să trăiască în Statele Unite vor putea obține rezidență permanentă prin achiziționarea unui Trump Gold Card.

Prețul acestuia este de 1 milion de dolari, la care se adaugă o taxă de verificare și control al antecedentelor în valoare de 15.000 de dolari.

Președintele și-a exprimat încrederea că programul va atrage capital uriaș:

„Vor cheltui mulți bani ca să intre. Va strânge miliarde de dolari, miliarde și miliarde de dolari, care vor fi folosiți pentru reducerea impozitelor, achitarea datoriilor și alte lucruri bune”, a declarat Trump din Biroul Oval.

Pe lângă această opțiune, a fost anunțată și o variantă exclusivistă – Trump Platinum Card, care costă 5 milioane de dolari. Beneficiarii acestei versiuni vor putea locui în SUA până la 270 de zile pe an, fără a plăti impozit pe veniturile realizate în afara țării.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a explicat că Trump Gold Card va înlocui vizele EB-1 și EB-2, folosite până acum pentru persoanele cu abilități extraordinare sau excepționale.

El a adăugat că, în prima lună de la lansare, alte categorii de green carduri ar putea fi suspendate pentru a sprijini noul model.

Totodată, Lutnick a menționat că varianta Platinum necesită aprobarea Congresului, dar s-a declarat optimist: „se va întâmpla mai târziu în acest an.”

Oficialul a precizat că fondurile colectate vor fi plasate într-un cont special al Trezoreriei, destinat susținerii industriei și comerțului american.

Programul a fost prezentat pentru prima dată în februarie, când Trump a subliniat că obiectivul principal este atragerea de capital și crearea de noi locuri de muncă. „Principalul lucru este că vom avea oameni grozavi care vor veni și vor plăti”, a spus președintele.

Anunțul coincide cu decizia de a majora taxa pentru vizele H-1B la 100.000 de dolari, o mișcare ce a produs deja reacții pe piață.

Acțiunile companiilor de consultanță IT, precum Accenture și Cognizant, au înregistrat scăderi vineri, imediat după comunicarea măsurilor.

Prin lansarea Trump Gold Card, administrația dorește să reducă deficitul bugetar, să limiteze dependența de vizele tradiționale pentru forța de muncă și să aducă în SUA investitori cu resurse financiare considerabile.