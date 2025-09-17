Recrutarea muncitorilor din Asia, tot mai dificilă: E bătaie de joc

Exclusiv. În ultimii ani, recrutarea muncitorilor din Asia pentru România a devenit tot mai dificilă pentru agențiile specializate. Pe lângă procedurile complicate și refuzurile frecvente la acordarea vizelor, numeroși angajatori decid să renunțe la colaborare chiar în ultima clipă. Carmen Ivan, antreprenor cu experiență în recrutarea muncitorilor asiatici, afirmă că tot mai multe firme renunță la acest tip de activitate și preferă să caute soluții pe plan local.

Procesul începe cu identificarea candidaților potriviți, de cele mai multe ori prin intermediul agențiilor de recrutare din Asia. Agențiile specializate din România sunt obligate să verifice experiența și competențele fiecărui muncitor, pentru a evita problemele cu angajatorul.

După alegerea candidaților, urmează depunerea dosarului la autoritățile române pentru obținerea avizului de muncă. În trecut, această procedură dura aproximativ patru-cinci luni, însă în prezent poate ajunge la un an și jumătate.

„În ultimii cinci ani am adus muncitori din Asia, dar am renunțat. În 2019, termenul de aducere a unui străin, adică procedura în sine, era de patru luni și jumătate. În momentul ăsta, procedura se întinde pe un an și jumătate. Programările se fac doar în portaluri, actele expiră, deci faci de două ori dosare. Au început să se refuze vize aiurea, adică omul nu are nicio problemă, dar nu i se acordă viza, iar toată munca agenției a fost în zadar”, ne-a spus Carmen Ivan.

O altă dificultate semnalată este refuzul autorităților de a acorda vizele, chiar și în cazul muncitorilor care nu au nicio problemă legată de dosar. În plus, situațiile neprevăzute, precum decizia angajatorului de a renunța la angajat după ce viza a fost obținută, complică și mai mult procesul.

„Mai mult, te poți trezi că, deși muncitorul are viză, firma decide să renunțe la el. Situația devine extrem de dificilă. E o bătaie de joc. Trăiești în stres. Din aceste motive am renunțat”, a adăugat ea.

În plus, Carmen Ivan afirmă că agențiile din Asia nu verifică suficient experiența și competențele muncitorilor.

„Cei din Asia lucrează foarte prost. Refuzam doi din trei pe care mi-i trimiteau agențiile din Asia. Și ele lucrează prost. Nu am adus vreun om fără să susțină înainte un interviu. Anul trecut, în toamnă, am obținut programare la Imigrări în mai puțin de două luni, ceea ce mi-a permis să nu iau dosarul de la capăt pentru că erau actele valabile. În primăvară, cererile încărcate pe platformă erau cu programări peste cinci luni”, a arătat ea.

În Lituania, de exemplu, avizul de muncă pentru muncitorii asiatici poate fi eliberat în doar 48 de ore.

„Ca o comparație, în Lituania se primește avizul de muncă în 48 de ore pentru asiatici. Dacă așa își bat instituțiile statului joc de noi, atunci să nu mai încaseze bani de la noi”, a mai spus Carmen Ivan.