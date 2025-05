International Trump, furios pe China. Beijingul nu respectă înțelegerea comercială







Președintele SUA Donald Trump a afirmat, vineri, că Beijingul a „încălcat complet” acordul comercial preliminar cu SUA și a declarat că va lua măsuri în acest sens.

Trump: China a încălat acordul

Trump a declarat că, în urma tarifelor impuse de SUA, economia Chinei a fost grav afectată, ceea ce a dus la tensiuni interne. Astfel, acesta a susținut că a încheiat rapid un acord cu China pentru a preveni o criză, dar țara ar fi încălcat acordul.

„Acum două săptămâni, China era în mare pericol economic! Tarifele foarte mari pe care le-am impus au făcut practic imposibilă vânzarea produselor chineze în SUA, care este, de departe, cea mai mare piaţă din lume.

Am rupt, practic, brusc, orice colaborare cu China şi a fost devastator pentru ei. Multe fabrici s-au închis şi, ca să fiu blând, a existat „nelinişte civilă”. Am văzut ce se întâmpla şi nu mi-a plăcut, pentru ei, nu pentru noi. Am încheiat rapid un acord cu China pentru a-i salva de la ceea ce credeam că va fi o situaţie foarte gravă”, a scris Trump, pe Truth Social.

Acesta a adăugat: „Datorită acestui acord, lucrurile s-au stabilizat rapid şi China a revenit la afaceri ca de obicei. Toată lumea era fericită! Asta e vestea bună!!! Vestea proastă este că China, poate deloc surprinzător pentru unii, A ÎNCĂLCAT TOTAL ACORDUL CU NOI. ASTA-I RĂSPLATA PENTRU CĂ AM FOST PREA DE TREABĂ!”.

Oficial american: China întârzie acordul

După declarațiile sale, contractele futures pentru acțiuni au înregistrat o scădere vineri dimineață, conform CNBC. Jamieson Greer, reprezentantul Comercial al SUA, a confirmat afirmaţiile lui Trump într-un interviu acordat CNBC, declarând că SUA este foarte îngrijorată de lipsa de respectare a acordului de către China.

„Statele Unite au acționat corect, în timp ce chinezii întârzie implementarea acordului”, a declarat el. Greer a descris situația ca fiind „complet inacceptabilă” și a subliniat că „trebuie abordată cu urgență.”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a menționat joi, că discuțiile comerciale cu China sunt „puțin blocate”.

Pe 12 mai, Statele Unite și China au decis să suspende pentru 90 de zile majoritatea tarifelor impuse reciproc. Acordul a fost încheiat după ce SUA a aplicat tarife ridicate importurilor din China, iar China a răspuns cu măsuri similare.