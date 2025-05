International Trump aruncă paie pe focul care s-a aprins între SUA și Canada. Ce propunere a făcut







Ppreședintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat o propunere neobișnuită adresată Canadei. Liderul de la Casa Albă a declarat că sistemul american de apărare antirachetă denumit „Domul de Aur” ar putea fi oferit Canadei fără costuri, dacă această țară ar accepta să devină al 51-lea stat al Statelor Unite.

Oferta a fost făcută în contextul discuțiilor bilaterale privind extinderea cooperării în materie de securitate între cele două țări, în special în contextul tensiunilor internaționale tot mai ridicate și al nevoii de consolidare a apărării antiaeriene în America de Nord.

Potrivit publicației Time.com, Trump a condiționat participarea gratuită a Canadei la programul „Domul de Aur” de o decizie politică majoră: integrarea oficială în Statele Unite.

Sistemul „Domul de Aur” este o replică americană la „Iron Dome”

„Domul de Aur” este un proiect de apărare antirachetă dezvoltat de administrația Trump, inspirat din celebrul sistem israelian „Iron Dome”. Potrivit surselor oficiale citate de Time și Fox9, sistemul american ar urma să includă o rețea complexă de senzori, sateliți și interceptori, capabili să detecteze și să neutralizeze amenințări balistice de scurtă și medie distanță.

Bugetul alocat acestui proiect este estimat la 175 de miliarde de dolari, iar implementarea vizează în primul rând protecția teritoriului american împotriva unor eventuale atacuri din partea statelor ostile. Canada a fost identificată ca potențial partener strategic în această inițiativă.

Canada respinge categoric propunerea

Premierul Canadei, Mark Carney, a reacționat rapid și ferm la sugestia președintelui american. Într-o declarație transmisă presei internaționale și preluată de Time.com, Carney a respins orice posibilitate ca țara sa să devină parte a Statelor Unite, calificând propunerea drept „inacceptabilă”.

„Canada nu este de vânzare și nu va fi niciodată”, a transmis Carney. „Cooperarea în domeniul apărării este esențială, dar aceasta nu poate veni cu prețul suveranității.”

Premierul canadian a subliniat că orice colaborare între Ottawa și Washington în ceea ce privește apărarea antirachetă va fi condiționată de respectarea deplină a independenței Canadei.

Donald Trump, criticat pentru viziunea sa asupra continentului american

Propunerea lansată de președintele american a generat o serie de reacții critice în mediul internațional. Analiștii politici și diplomații occidentali au considerat oferta lui Trump o presiune inacceptabilă asupra unei țări suverane, într-un moment în care alianțele tradiționale trebuie întărite, nu puse sub semnul întrebării.

Potrivit WSJ.com, Regele Charles al III-lea, aflat într-o vizită oficială în Canada în aceeași perioadă, a ținut un discurs în care a reafirmat angajamentul față de suveranitatea Canadei și principiile democratice. Deși nu l-a menționat explicit pe Trump, mesajul suveranului britanic a fost interpretat drept un răspuns diplomatic la declarațiile liderului de la Washington.

Canada respinge dorința lui Donald Trump

Potrivit unor sondaje recente citate de Wikipedia – Movements for the annexation of Canada to the United States, o majoritate covârșitoare a cetățenilor canadieni resping ideea de a deveni parte a Statelor Unite. În ciuda relațiilor economice și culturale strânse dintre cele două țări, cetățenii Canadei pun pe primul loc păstrarea identității naționale și a sistemului politic propriu.

Partidele politice majore din Canada, indiferent de orientarea ideologică, s-au distanțat de sugestia președintelui Trump. Atât Partidul Liberal, cât și Partidul Conservator și-au reafirmat susținerea pentru colaborarea transatlantică în cadrul NATO, fără a ceda în fața unor propuneri considerate „simbolic imperialiste”.

Ce urmează în relația dintre Canada și SUA, cu Trump la conducere

Chiar dacă oferta privind includerea Canadei în sistemul „Domul de Aur” a fost însoțită de o condiție considerată inacceptabilă de autoritățile de la Ottawa, experții susțin că relațiile bilaterale între cele două state vor continua în mod pragmatic. Cooperarea militară și de securitate este un element-cheie în cadrul NORAD (North American Aerospace Defense Command), unde SUA și Canada au o colaborare activă.

Totodată, este de așteptat ca discuțiile tehnice privind eventualele contribuții la dezvoltarea scutului antirachetă să continue, însă pe baze clar definite, care să nu implice compromisuri de ordin constituțional.