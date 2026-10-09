Administrația președintelui american Donald Trump ia în calcul folosirea navelor pentru transportarea migranților deportați către țări din America Centrală și de Sud. Propunerea a fost discutată de oficiali americani, însă nu este clar dacă planul va fi pus în aplicare și nici dacă statele de destinație ar accepta o asemenea măsură.

Ideea a stârnit îngrijorări legate de condițiile în care ar fi transportate persoanele vizate și de problemele juridice care ar putea apărea pe durata călătoriilor pe mare, potrivit The New York Times.

Doi oficiali americani au declarat că administrația a discutat despre utilizarea navelor pentru transportul migranților. Unul dintre motivele posibile ar fi transferarea cheltuielilor de deportare de la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) către Departamentul de Război, deși obiectivul exact al propunerii nu este cunoscut.

„DHS își evaluează toate resursele pentru a maximiza eficiența și a continua să îndeplinească misiunea președintelui Trump de a asigura patria pentru toți americanii”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă într-un comunicat.

Secretarul DHS, Markwayne Mullin, „este concentrat 100% pe asigurarea faptului că nevoile departamentului nostru sunt satisfăcute”. În același timp, este „cel mai bun administrator posibil al banilor contribuabililor”, se mai arată în comunicat.

Departamentul de Război nu a oferit un comentariu despre această propunere.

Administrația Trump a folosit deja avioane militare pentru deportarea unor persoane și a promovat politici care încurajează autodeportarea migranților.

Claire Trickler-McNulty, fost oficial al Serviciului de Imigrări și Vamă din timpul administrației Biden, a descris planul privind transportul maritim drept unul care ar presupune utilizarea unor „nave-închisoare”.

„Acest lucru ridică îngrijorări serioase la fiecare pas”, a spus Claire Trickler-McNulty.

„Deplasarea oamenilor prin apele internaționale și pe lângă teritoriile altor țări timp de zile întregi ridică întrebări dificile despre ce legi se aplică și cine are jurisdicție în cazul în care ceva nu merge bine”, a adăugat aceasta.

Fosta oficială, care a lucrat atât în timpul administrației Obama, cât și în primul mandat al lui Donald Trump, a declarat că a auzit anterior discuții despre deportarea migranților cu nave sau trenuri, însă aceste variante nu au fost tratate cu seriozitate.

Călătoriile cu vaporul către state din America Centrală și de Sud ar putea dura mai multe zile și ar necesita un număr mare de angajați pentru asigurarea securității. Cheltuielile totale ar putea ajunge la milioane de dolari.

Potrivit New York Times, oficialii americani au estimat că zborurile pentru deportare ar fi considerabil mai ieftine decât transportul maritim. Deocamdată, nu se știe dacă administrația va continua planul sau dacă alte țări ar accepta să primească migranții transportați pe această cale.