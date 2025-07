Trump acuză autoritățile texane: Fără clopote, fără protecție

Președintele Donald Trump a lansat recent o declarație controversată, susținând că statul Texas ar fi trebuit să dispună de un sistem de clopote sau alarme pentru a avertiza populația în caz de urgență. Comentariul a fost făcut în contextul unui val de vreme extremă care a afectat sudul Statelor Unite, provocând pagube materiale semnificative și victime în mai multe comunități, potrivit themirror.com.

Declarația a fost primită cu reacții mixte, atât din partea autorităților, cât și din partea opiniei publice. În timp ce unii susținători ai fostului lider republican consideră că acesta a ridicat o problemă validă privind pregătirea infrastructurii de urgență, alții îl acuză de lipsă de empatie și superficialitate în abordarea unei situații critice.

Potrivit lui Donald Trump, lipsa unor mecanisme simple, dar eficiente – cum ar fi clopotele de avertizare – ar fi contribuit la gravitatea consecințelor recentei furtuni din Texas. Fostul președinte a afirmat că autoritățile locale ar fi trebuit să adopte metode „tradiționale, dar sigure”, în paralel cu tehnologiile moderne de alertare.

Trump a subliniat că, în multe regiuni rurale sau slab digitalizate, oamenii nu au acces la smartphone-uri sau aplicații de urgență și că un sistem acustic ar fi putut salva vieți. „Este vorba despre bun-simț și despre a folosi toate instrumentele disponibile, indiferent cât de vechi ar părea ele”, a declarat fostul lider de la Casa Albă.

Autoritățile texane au reacționat rapid la afirmațiile lui Trump, explicând că statul dispune deja de un sistem complex de alertare, care include notificări prin telefon, radio și televiziune. În plus, în unele comunități, sirenele de urgență sunt deja funcționale și utilizate constant în cazuri de pericol iminent.

Rare EXTREMELY DANGEROUS SITUATION bright green supercell with 90 mph winds and softball hail heading southeast toward Northwest Texas! This could make it to Dallas-Fort Worth this evening pic.twitter.com/UJxd83dzdK

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) June 8, 2025