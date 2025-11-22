Truc rapid pentru parbrizul înghețat, recomandat de un fost inginer de la NASA

Mark Rober, fost inginer mecanic la Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA), a prezentat o metodă ingenioasă pentru a grăbi dezghețarea parbrizului mașinii.

Pentru a circula în siguranță și conform Codului Rutier, mulți șoferi folosesc raclete, huse de protecție sau pornesc încălzirea mașinii până dispare gheața și condensul. Mark Rober însă propune o soluție simplă și rapidă care transformă rutina dimineții în câteva secunde, reducând timpul pierdut pe parbrizul înghețat.

Într-un videoclip publicat pe canalul YouTube inginerul a explicat primele măsuri pentru combaterea umezelii în mașină:

„În primul rând, pornește radiatorul la maxim”, a spus el, subliniind că aerul cald poate reține mai multă umiditate.

„În al doilea rând, pornește aerul condiționat. Acesta extrage umezeala din aer pe măsură ce aerul trece peste zona rece. E ca și cum am stoarce un prosop”.

Mark atrage atenția că condensul se formează atunci când aerul din interiorul mașinii este foarte umed, un fenomen frecvent în situațiile în care există diferențe mari între temperatura din habitaclu și cea de afară.

Așadar, pentru a dezabona rapid parbrizul, trucul este să scoți aerul umed din interior și să introduci aer mai uscat, pornind aerul condiționat în timp ce încălzirea este la maximum. Această combinație încălzește aerul și elimină umezeala simultan.

Mark, cunoscut pentru explicațiile sale detaliate care i-au adus zeci de milioane de abonați pe platforma online, recomandă dezactivarea butonului de recirculare și coborârea geamurilor, astfel încât aerul umed să fie înlocuit.

Potrivit expertului, aceasta rămâne cea mai rapidă metodă de a obține un parbriz clar, pentru siguranța rutieră. Șoferii trebuie să aibă întotdeauna parbrizul complet degajat deoarece conducerea cu vizibilitate redusă poate atrage trei puncte de penalizare și amenzi.

Mark Rober, fost inginer NASA, a lucrat nouă ani la Laboratorul de Propulsie cu Jet (JPL), contribuind la proiecte de amploare, inclusiv la proiectul Mars Curiosity Rover. După experiența de la NASA, a petrecut patru ani la Apple, înainte de a se concentra pe cariera de creator de conținut.

Astăzi, Rober este un YouTuber de succes și inventator, fondator al CrunchLabs, companie care creează kituri științifice practice pentru tineri. Videoclipurile sale combină educația cu divertismentul și se remarcă prin proiecte științifice spectaculoase, care au atras milioane de urmăritori online.

Popularitatea sa se datorează capacității de a transforma concepte complexe de știință și inginerie în experiențe vizuale și interactive accesibile pentru publicul larg. Numai pe YouTube este urmărit de 71,8 milioane de utilizatori.