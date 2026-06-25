Trei primari din județul Gorj, membri ai PSD, sunt implicați în această perioadă în anchete penale distincte. Primarul orașului Tismana, Narcis Remetea, a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce polițiștii au efectuat percheziții la Primăriile Dănești și Drăguțești, în dosare care vizează suspiciuni de fals și nereguli privind administrarea fondurilor publice, potrivit IPJ Gorj.

Primarul orașului Tismana, Narcis Remetea, a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat oficial acuzațiile care au stat la baza măsurii preventive.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii și polițiștii urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce cercetările avansează.

În același context, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat că joi dimineață polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru fals intelectual,uz de fals și fals în declarații. Perchezițiile au avut loc atât la sediul unei instituții publice, cât și la domiciliile unor persoane fizice.

„În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Gorj. Activităţile se desfăşoară la sediul unei instituţii publice şi la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Potrivit anchetatorilor, scopul descinderilor este ridicarea documentelor și a altor mijloace de probă necesare pentru soluționarea cauzei.

Una dintre percheziții a fost efectuată la Primăria Dănești.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, cercetările arată că, în perioada 2022-prezent, funcționari publici din cadrul unei unități administrativ-teritoriale ar fi emis, cu încălcarea prevederilor legale, documente de punere în posesie și alte înscrisuri care atestau dreptul de proprietate asupra unor terenuri care aparțineau, în realitate, altor persoane.

Anchetatorii verifică toate documentele întocmite în această perioadă pentru a stabili dacă au fost încălcate dispozițiile legale și dacă au fost produse prejudicii.

Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții și la Primăria Drăguțești. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, în timpul descinderilor, primarul Ion Dumitru Popescu a fost scos din ședința Consiliului Local, iar anchetatorii au solicitat documente referitoare la activitatea societății locale de apă.

Verificările vizează modul în care compania care a administrat distribuția apei în comună și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2024.

Acest dosar vine după ce, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, fostul administrator al societății de apă din Drăguțești a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de delapidare. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2019 - martie 2024, acesta și-ar fi însușit bani din casieria și din conturile societății, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 565.350 de lei.

Edilul comunei Drăguțești, Ion Dumitru Popescu, este cercetat și într-o altă cauză penală.

La 18 iunie, polițiștii au anunțat că pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție, după ce ar fi amenințat o femeie în timpul unui conflict produs în municipiul Târgu Jiu. Potrivit sesizării, un bărbat care a asistat la incident a intervenit și a apelat numărul de urgență 112, susținând ulterior că a fost îmbrâncit și că i-a fost spart telefonul mobil.

Acest caz este cercetat de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

În decurs de numai câteva zile, trei primari din județul Gorj au ajuns în atenția anchetatorilor, fiecare în dosare diferite.

Primarul din Tismana a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce la Primăriile Dănești și Drăguțești au fost efectuate percheziții și sunt desfășurate cercetări privind presupuse infracțiuni de fals, emiterea unor documente de proprietate cu încălcarea legii și posibile nereguli în administrarea banului public.