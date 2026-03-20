Trei persoane, inculpate în SUA într-un dosar privind exportul ilegal de servere cu tehnologie AI

Autoritățile americane au anunțat punerea sub acuzare a trei persoane într-un dosar care vizează presupusa redirecționare ilegală către China a unor servere performante ce integrau tehnologie americană de inteligență artificială.

Potrivit Departamentului Justiției al SUA (DOJ), ancheta se referă la un mecanism prin care echipamente supuse restricțiilor la export ar fi fost livrate către cumpărători chinezi prin folosirea unor documente falsificate, a unor firme intermediare și a unor echipamente-momeală utilizate pentru a evita controalele.

Cazul privește servere care includeau semiconductori produși de Nvidia, cipuri foarte căutate în industria inteligenței artificiale și aflate sub regim de control la export atunci când sunt destinate Chinei, în lipsa unei licențe emise de guvernul american. Conform autorităților, valoarea totală a echipamentelor implicate s-ar ridica la aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Acuzațiile formulate în instanță sunt, în această etapă, simple susțineri ale procurorilor și urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Departamentul Justiției a transmis că Yih-Shyan „Wally” Liaw, cetățean american, și Ting-Wei „Willy” Sun, cetățean taiwanez, au fost arestați, în timp ce Ruei-Tsang „Steven” Chang, de asemenea cetățean taiwanez, este căutat. În comunicarea oficială, procurorii spun că cei trei ar fi participat la o schemă de export ilegal de servere de înaltă performanță asamblate în Statele Unite și dotate cu tehnologie americană avansată de inteligență artificială.

În materialul prezentat de autorități apare și legătura celor trei cu un producător american de echipamente tehnologice. Compania Super Micro a precizat, într-un punct de vedere public, că nu este inculpată în dosar, dar a confirmat că persoanele menționate aveau legături cu firma.

Totodată, compania a anunțat că Liaw, vicepreședinte senior pentru dezvoltare de business, și Chang, manager de vânzări, au fost suspendați, iar colaborarea cu Sun, contractor, a fost încheiată.

Compania a mai transmis că „acțiunile acestor persoane, așa cum sunt descrise în rechizitoriu, contravin politicilor și controalelor de conformitate ale companiei, inclusiv eforturilor de respectare a legislației și reglementărilor aplicabile în materie de control al exporturilor”.

Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi colaborat cu o firmă din Asia de Sud-Est, numită în documentele judiciare „Company-1”, care ar fi plasat comenzi pentru servere ce conțineau inclusiv cipuri Nvidia. În acte, această companie apărea drept utilizator final al echipamentelor. Procurorii susțin însă că, în realitate, serverele ar fi fost redirecționate către brokeri și clienți din China.

Departamentul Justiției afirmă că echipamentele ar fi fost reambalate cu ajutorul unei alte firme de logistică și ascunse în cutii fără marcaje înainte de a fi expediate mai departe.

În plus, anchetatorii DOJ susțin că, pentru a trece de audituri, ar fi fost folosite mii de servere-replică, descrise drept „dummy servers”, menite să imite aspectul echipamentelor achiziționate oficial în SUA.

În comunicarea autorităților se arată că aceste sisteme ar fi fost utilizate pentru a crea aparența că produsele se aflau încă la destinația declarată, în timp ce serverele reale ar fi fost deja expediate ilegal în China.

Anchetatorii mai susțin că Ting-Wei „Willy” Sun ar fi folosit uscătoare de păr pentru a îndepărta și reaplica etichete și numere de serie pe cutii și pe serverele-replică, activități surprinse de camerele de supraveghere.

Într-o declarație citată de Departamentul Justiției, FBI a transmis: „Acești inculpați ar fi fabricat documente, ar fi pus în scenă echipamente false pentru a trece de audituri și ar fi folosit o companie intermediară pentru a-și ascunde conduita și lista reală de clienți.”

Potrivit autorităților americane, serverele și cipurile avansate de inteligență artificială fac parte din categoria tehnologiilor pentru care este necesară licență de export atunci când destinația este China sau Hong Kong, din motive legate de securitatea națională și politica externă. Procurorii afirmă că nici inculpații și nici producătorul american menționat în dosar nu ar fi avut o astfel de licență pentru exportul serverelor către China.

Nvidia a transmis, printr-un purtător de cuvânt citat în materialul de bază, că lucrează îndeaproape cu clienții și cu autoritățile în programele de conformitate. Reprezentantul companiei a declarat că „deturnarea ilegală a calculatoarelor americane controlate către China este o afacere perdantă pentru toți cei implicați” și a adăugat că Nvidia nu oferă servicii sau suport pentru astfel de sisteme.

Acest dosar vine după un alt caz anunțat în august 2025, când doi cetățeni chinezi au fost arestați și acuzați că au expediat ilegal către China cipuri Nvidia în valoare de milioane de dolari.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul de bază, aceștia ar fi trimis bunurile către firme de transport din Malaezia și Singapore în perioada 2022–2025, înainte ca produsele să fie redirecționate către companii din Hong Kong și China continentală.