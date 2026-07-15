Trei mari edituri internaționale au deschis un proces împotriva Google, acuzând compania că a utilizat ilegal milioane de cărți protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială Gemini, potrivit The Guardian. Reclamanții susțin că este vorba despre „una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie”. Acțiunea a fost depusă la un tribunal federal din New York de Hachette Book Group, Cengage Learning și Elsevier, alături de scriitorul american Scott Turow.

Potrivit plângerii, Google ar fi folosit cărți puse la dispoziția companiei pentru servicii precum Google Books, Google Play Books și Google Scholar în alte scopuri decât cele pentru care primise drepturile de utilizare.

Editurile susțin că aceste opere puteau fi folosite pentru afișarea unor fragmente în rezultatele căutărilor, comercializarea cărților electronice sau alte servicii specifice, însă nu și pentru copierea lor în vederea antrenării unor modele comerciale de inteligență artificială.

În documentele depuse la instanță se afirmă că Google și-ar fi încălcat obligațiile asumate față de editori și autori.

„Disperată să îşi menţină dominaţia în mediul online, Google şi-a abandonat vechiul motto «Don’t be evil» («Nu fi rău») şi a comis una dintre cele mai ample încălcări ale drepturilor de autor din istorie”, se arată în plângere.

Editurile afirmă că gigantul tehnologic a copiat opere protejate de drepturi de autor fără acordul titularilor și fără să ofere compensații financiare.

Potrivit acțiunii în instanță, documente interne ar indica faptul că Google era conștientă de riscurile juridice și estima că s-ar putea confrunta cu „amenzi potenţiale de ordinul zecilor sau sutelor de miliarde de dolari” pentru utilizarea textelor provenite din Google Play Books.

Reclamanții susțin că utilizarea cărților pentru antrenarea modelelor AI afectează atât autorii, cât și întreaga industrie editorială, deoarece sistemele de inteligență artificială pot genera conținut care concurează direct cu operele originale.

Ca exemplu, editurile arată că Gemini poate crea, în aproximativ 20 de minute și la un cost de doar 39 de cenți, „un roman poliţist de 100 de pagini, plasat într-un oraş liniştit de coastă, plin de secrete, care poate înlocui un roman original protejat de drepturi de autor pe baza căruia Gemini a fost antrenat”.

„Nicio editură şi niciun autor nu pot concura cu aşa ceva”, susțin reclamanții.

În acțiunea depusă la tribunal sunt menționate mai multe volume despre care editurile afirmă că au fost utilizate fără autorizație, între care The Fifth Season, de N.K. Jemisin, și Who Could That Be at This Hour?, de Lemony Snicket.

Procesul intentat împotriva Google se adaugă valului de litigii deschise în ultimii ani împotriva companiilor care dezvoltă sisteme de inteligență artificială generativă.

Autori și edituri au dat în judecată, de-a lungul timpului, Google, OpenAI, Anthropic și Meta, susținând că operele lor au fost folosite fără acord pentru antrenarea modelelor AI.

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără procesul intentat de un grup de autori împotriva Meta, în care compania a obținut câștig de cauză în luna iunie, dar și acordul încheiat de Anthropic, care a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari unor autori ce au acuzat folosirea unor copii piratate ale cărților lor pentru antrenarea chatbotului Claude.

La începutul acestui an, mii de autori, inclusiv Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman, au publicat o carte fără conținut, ca formă de protest față de utilizarea operelor lor de către companiile de inteligență artificială fără permisiune.

Reclamanții cer instanței acordarea de despăgubiri, emiterea unei ordonanțe permanente care să interzică Google să continue presupusele încălcări ale drepturilor de autor și obligarea companiei să distrugă toate copiile neautorizate ale operelor utilizate pentru antrenarea sistemelor sale de inteligență artificială.

Până în prezent, Google nu a transmis un punct de vedere privind acuzațiile formulate în proces, potrivit sursei.