Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a respins definitiv apelul formulat de Google și compania-mamă Alphabet, menținând amenda de 4,1 miliarde de euro aplicată pentru încălcarea regulilor europene în materie de concurență. Hotărârea pune capăt unuia dintre cele mai importante litigii antitrust dintre Uniunea Europeană și gigantul american din tehnologie.

Conflictul a început în 2018, când Comisia Europeană a concluzionat că Google și-a folosit poziția dominantă pe piața sistemului de operare Android pentru a-și promova propriile servicii.

Executivul european a acuzat compania că impunea producătorilor de telefoane mobile să preinstaleze aplicații precum Google Search și browserul Chrome pentru a putea utiliza Android în anumite condiții comerciale.

La acel moment, Comisia Europeană a aplicat o amendă record de 4,34 miliarde de euro.

În 2022, Tribunalul Uniunii Europene a analizat dosarul și a redus valoarea sancțiunii la aproximativ 4,1 miliarde de euro. Google și Alphabet au contestat însă decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Joi, instanța supremă europeană a respins apelul și a confirmat definitiv sancțiunea.

În motivarea deciziei, instanţa a precizat că respinge apelul Google şi Alphabet şi confirmă sancţiunea aplicată pentru practicile anticoncurenţiale legate de sistemul de operare Android.

După pronunțarea hotărârii, Google a transmis că nu este de acord cu decizia instanței și susține că Android a rămas o platformă deschisă, care le oferă numeroase beneficii utilizatorilor.

Google a transmis că hotărârea nu reflectă investiţiile realizate pentru a menţine Android un sistem deschis şi gratuit.

Mai mult, compania susţine că Android le oferă utilizatorilor libertate de alegere şi sprijină mii de dezvoltatori şi firme europene. De asemenea, Google afirmă că şi-a modificat încă din 2018 contractele cu producătorii de telefoane pentru a respecta cerinţele Comisiei Europene, inclusiv prin introducerea posibilităţii ca utilizatorii să aleagă alte motoare de căutare şi browsere implicite.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene închide unul dintre cele mai importante procese antitrust din istoria blocului comunitar.

Hotărârea este considerată un nou semnal privind aplicarea strictă a legislației europene în domeniul concurenței și al piețelor digitale și ar putea influența viitoare investigații și acțiuni împotriva marilor companii din sectorul tehnologic.