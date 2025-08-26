Politica Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul







Republica Moldova. Condamnat la tăcere, într-un penitenciar din stânga Nistrului, în condiții greu de imaginat. Aceasta este realitatea dură pe care o trăiește astăzi activistul civic Vadim Pogorlețchi. În data de 25 august se împlinesc trei ani de când bărbatul este deținut ilegal într-o închisoare din Tiraspol. A fost condamnat de așa-numita „judecătorie” locală la 16 ani de închisoare pentru „trădare de patrie”, deși nu deține „cetățenia rmn”. Pretinsele autorități din stânga Nistrului l-au acuzat și de „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.

Din luna august 2022 nu există nicio veste despre activist. Potrivit organizației Promo-LEX, administrația închisorii nr. 3 din Tiraspol îi interzice să trimită sau să primească scrisori. Penitenciarul este cunoscut pentru tratamentele îngrozitoare aplicate deținuților.

Vadim Pogorlețchi este supus frecvent regimului de izolare. Aceasta practică represivă este aplicată pentru că și-a exprimat solidaritatea față de alți deținuți politici. Iarna trecută, în timpul crizei energetice din stânga Nistrului, bărbatul a fost ținut într-o celulă fără geamuri, fără aerisire, la temperaturi de doar 5°C. Potrivit Asociației Promo-LEX, detenția sa este o formă de pedeapsă pentru convingerile politice exprimate public.

Pogorlețchi nu este singurul exemplu în care curajul a fost pedepsit cu ani grei de închisoare. În regiunea transnistreană, mai mulți cetățeni au fost reținuți sau condamnați pentru poziție civică. Printre ei, Ghenadie Ciorba, activist din Râbnița, care a fost arestat în 2020 pentru postări critice pe rețele sociale. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare. De asemenea, Anatolie Mangur, un tânăr blogger din Tiraspol, a fost reținut pentru că a filmat o manifestație neautorizată și a publicat imagini cu poliția locală. El nu a mai fost văzut de familie de mai bine de un an.

În iulie 2025, Promo-LEX a lansat campania „Libertate pentru Vadim Pogorlețchi – 2 ani și 11 luni de detenție ilegală în izolare totală”. Scopul campaniei este de a atrage atenția opiniei publice și a organizațiilor internaționale asupra cazului. Anterior, numele lui Pogorlețchi a apărut pe o listă de deținuți politici care urmau să fie eliberați în schimbul unor concesii făcute de Chișinău privind tranzitul gazelor naturale. La mai bine de jumătate de an de la aceste discuții, el continuă să fie închis ilegal.