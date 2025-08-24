Politica Limitarea secțiilor de vot în stânga Nistrului este necesară, spune un expert







Republica Moldova. Reducerea numărului de secții de vot în stânga Nistrului nu este un abuz politic, ci o măsură de protejare a integrității procesului electoral, susține Andrei Curăru, expert WatchDog. Potrivit lui, secțiile de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană se deschid doar pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub control constituțional, conform datelor din registrul alegătorilor și ținând cont de participarea la scrutinele anterioare.

„În 2019 au fost deschise 47 de secții de vot, în 2021 – 41, în 2024 – 40, iar la ultimul scrutin au fost 30 de secții. Alegătorii din stânga Nistrului sunt adăugați pe liste suplimentare în ziua scrutinului, așa cum prevede legislația”, susține Curărău.

Potrivit expertului, istoricul votului în regiune arată un avantaj pentru socialiști și aliații lor de stânga pro-rusă. Totuși, acest lucru nu poate fi un pretext pentru modificarea regulilor electorale.

„Avantajul electoral al cuiva nu poate fi pretextul să schimbăm regulile, dar putem aplica filtre de integritate: trasee verificate, interdicție de transportare a alegătorilor, monitorizare civilă robustă, camere”, declară expertul Andrei Curăru.

Expertul susține că Republica Moldova a procedat similar altor state cu teritorii separatiste sau ocupate.

„Un exemplu este Ucraina: Donbas și Crimeea din 2014 – Kievul nu organizează alegeri pe teritoriile ocupate de Rusia. Cetățenii votează doar în secțiile coordonate de Guvern. Dacă nu pot trece, nu votează. Votul se poate desfășura doar acolo unde există observatori. De asemenea, Georgia și Cipru aplică aceeași practică”, explică Curăru.

Expertul subliniază că noua regulă, care limitează numărul secțiilor de vot la doar 10 unități în stânga Nistrului, este justificată.

„Noua regulă – 10 secții de vot, bine amplasate, bine păzite, bine supravegheate – bate 41 de portițe pentru autobuse, vot dictat de Krasnoselski și Gușan și mai nou Ilan Șor”, adaugă Curăru, concluzionând că măsura protejează integritatea procesului electoral și dreptul cetățenilor la vot corect.

Un raport al Promo-LEX menționează că participarea alegătorilor din stânga Nistrului a fost nesemnificativă în majoritatea scrutinelor naționale. Și anume sub 10 mii de alegători între 1994 și 2014, adesea sub 1% din totalul votanților. Rata scăzută se datorează obstacolelor impuse de regimul de la Tiraspol, confirmate de misiunile de observare a alegerilor, internaționale și naționale