Tratament nou cu rezultate promițătoare pentru tratarea cancerelor avansate

Un studiu publicat în The New England Journal of Medicine indică rezultate promițătoare pentru un nou medicament destinat tratării unor forme avansate a cancerului, vizând o mutație genetică considerată până recent dificil de tratat.

Datele arată că tratamentul experimental setidegrasib a demonstrat activitate antitumorală la pacienți cu cancer pulmonar și pancreatic, în condițiile în care opțiunile terapeutice existente sunt limitate.

În rândul pacienților cu cancer pulmonar tratați cu doza selectată pentru fazele ulterioare ale studiului, aproximativ 36% au prezentat un răspuns parțial la tratament. De asemenea, supraviețuirea fără progresie a bolii a fost estimată la 8,3 luni.

În plus, rata de supraviețuire globală la 12 luni a fost estimată la 59%, conform datelor disponibile pentru acest grup de pacienți.

Studiul a inclus și pacienți diagnosticați cu adenocarcinom pancreatic metastatic. În acest caz, aproximativ 24% dintre participanți au răspuns la tratament. Supraviețuirea mediană globală a fost de 10,3 luni.

Mutația KRAS G12D este prezentă la aproximativ 5% dintre pacienții cu cancer pulmonar fără celule mici și la circa 40% dintre cei cu cancer pancreatic. Până în prezent, nu existau terapii aprobate care să țintească direct această variantă genetică.

Potrivit unei analize publicate de revista Nature, aceste mutații au fost considerate mult timp „imposibil de tratat”, însă progresele recente în chimia medicamentelor și designul molecular au permis dezvoltarea unor abordări inovatoare.

Setidegrasib este descris ca un „degrader” de proteină, ceea ce înseamnă că nu doar inhibă proteina mutantă, ci contribuie la eliminarea acesteia din celulă. Această abordare diferă de terapiile anterioare, care vizau doar blocarea activității proteinei KRAS.

Potrivit datelor disponibile, medicamentul „facilitează degradarea proteinei mutante", ceea ce poate reduce semnalizarea oncogenică la nivel celular.

În ceea ce privește siguranța, aproape toți pacienții incluși în studiu au prezentat reacții adverse asociate tratamentului. Cele mai frecvente au fost reacțiile legate de perfuzie, raportate la aproximativ 80% dintre participanți, și greața, prezentă la circa 30%.

Evenimentele adverse severe (grad 3 sau mai mare) au fost înregistrate la aproximativ 42% dintre pacienți. Cu toate acestea, doar două cazuri au necesitat întreruperea tratamentului.

Pe baza rezultatelor obținute, cercetătorii au stabilit doza de 600 mg administrată săptămânal ca fiind optimă pentru studiile viitoare.

În paralel, sunt planificate studii clinice de fază avansată pentru evaluarea eficienței medicamentului în comparație cu terapiile existente, inclusiv în combinație cu alte tratamente oncologice.

Autorii studiului au concluzionat că tratamentul „a fost asociat cu activitate antitumorală” și cu o rată redusă de întrerupere din cauza efectelor adverse, în cazul pacienților cu tumori avansate care prezintă mutația KRAS G12D.

Rezultatele sunt considerate preliminare, fiind necesare studii suplimentare pentru confirmarea beneficiilor clinice și evaluarea impactului pe termen lung asupra supraviețuirii pacienților.