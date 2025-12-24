Politica

Tranziție importantă pentru investițiile rurale. Proiectele PNDR trec sub noul Plan Strategic PAC

Tranziție importantă pentru investițiile rurale. Proiectele PNDR trec sub noul Plan Strategic PAC
Din cuprinsul articolului

Adoptarea Ordonanței de urgență privind tranziția proiectelor PNDR 2014–2020 către noul cadru de finanțare al Politicii Agricole Comune are loc în contextul încheierii perioadei de eligibilitate a vechiului program și al necesității utilizării eficiente a fondurilor europene alocate României.

Actul normativ stabilește regulile care permit preluarea proiectelor nefinalizate sau neplătite integral, evitând pierderea fondurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ordonanța creează baza legală necesară pentru continuarea investițiilor începute în perioada de programare 2014–2020.

În comunicatul oficial se precizează: „Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, Ordonanța de urgență care permite continuarea și finalizarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020, prin tranziția acestora către Planul Strategic PAC 2023–2027”.

Actul normativ se aplică proiectelor și angajamentelor care nu au fost finalizate sau nu au fost plătite integral până la data de 31 decembrie 2025.

Conform MADR, această abordare respectă legislația europeană în vigoare și are rolul de a preveni dezangajarea fondurilor FEADR alocate României.

Măsuri eligibile și obligații pentru beneficiari

Ordonanța de urgență stabilește categoriile de măsuri eligibile pentru tranziție, precum și condițiile în care proiectele pot fi preluate în cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027.

Sunt prevăzute reguli clare privind obligațiile beneficiarilor, inclusiv menținerea garanțiilor aferente avansurilor încasate anterior și respectarea termenelor de implementare stabilite.

De asemenea, documentul reglementează procedurile aplicabile pentru efectuarea plăților restante, dar și situațiile în care poate fi necesară recuperarea sprijinului financiar, în cazul nerespectării condițiilor contractuale. Aceste prevederi urmăresc asigurarea unei continuități administrative între cele două perioade de programare.

Instrumente financiare și fonduri europene

Un capitol distinct al ordonanței vizează utilizarea sumelor declarate eligibile după închiderea PNDR 2014–2020.

Aceste fonduri pot fi folosite în cadrul instrumentelor financiare gestionate în parteneriat cu Fondul European de Investiții, în conformitate cu acordurile existente și cu regulile Uniunii Europene privind gestionarea fondurilor structurale și de investiții.

Ministerul Agriculturii subliniază că măsura nu generează impact bugetar suplimentar. Contribuția Uniunii Europene și cofinanțarea națională alocate Planului Strategic PAC 2023–2027 rămân la nivelurile deja aprobate, fără modificări ale plafoanelor financiare stabilite.

Contextul Planului Strategic PAC 2023–2027

Planul Strategic PAC 2023–2027 reprezintă principalul instrument prin care România implementează Politica Agricolă Comună în actuala perioadă de programare.

Integrarea proiectelor PNDR aflate în derulare în acest nou cadru permite continuarea investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală, în condițiile stabilite de regulamentele europene și de legislația națională.

