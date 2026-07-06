Piața media din Marea Britanie traversează o transformare radicală. Compania Sky, aflată în portofoliul grupului american Comcast, a semnat un acord istoric pentru preluarea canalelor de televiziune și a platformei de streaming ITVX, controlate de ITV. Valoarea acestei mega-tranzacții se ridică la 1,6 miliarde de lire sterline, echivalentul a 2,13 miliarde de dolari.

Mutarea dă naștere unuia dintre cele mai puternice conglomerate media din spațiul britanic, configurat special pentru a face față concurenței acerbe impuse de giganții tehnologici globali precum YouTube, Netflix, Amazon și Disney, conform informațiilor transmise de CNBC.

Directorul general al Sky, Dana Strong, a descris tranzacţia drept „un moment definitoriu” pentru industria britanică de televiziune.

Potrivit acesteia, noul grup va continua să investească în producţii britanice de calitate, într-un context în care televiziunile tradiţionale pierd tot mai mult teren în faţa serviciilor de streaming şi a platformelor video online.

Această mutare aduce sub aceeași umbrelă cea mai importantă stație TV comercială gratuită din Regatul Unit, celebră pentru producții de cursă lungă precum serialul Coronation Street, și principalul operator de televiziune cu plată din regiune. Cu doar câțiva ani în urmă, un asemenea parteneriat ar fi fost considerat complet nerealizabil. Totuși, evoluția galopantă a preferințelor publicului și migrarea telespectatorilor către mediul online au forțat marile companii de media să își schimbe strategiile și să își unească forțele.

Calculele realizate de specialiștii din industrie arată că noua entitate va deține controlul asupra a peste 70% din piața de publicitate TV din Marea Britanie, gestionând inclusiv spațiile publicitare pentru alte posturi independente. Din acest motiv, este de așteptat ca acordul să fie analizat la microscop de către autoritățile de reglementare în domeniul concurenței, dar și de liderii politici de la Londra.

Reprezentanții Sky consideră că transformările profunde prin care trece sectorul media ar trebui să determine o viziune mai flexibilă din partea organismelor de control. Cu toate acestea, specialiștii estimează că procesul de autorizare va fi de lungă durată și va implica verificări amănunțite legate de regulile de concurență și de respectarea interesului public general.

Directorul executiv al ITV, Carolyn McCall, a declarat că integrarea canalelor ITV şi a platformei ITVX cu Sky va aduce beneficii atât telespectatorilor, cât şi advertiserilor, consolidând investiţiile în producţiile britanice într-o perioadă în care serviciile americane de streaming atrag tot mai multe audienţe şi bugete de publicitate.

Pentru a obține undă verde de la autorități, Sky ar putea fi constrânsă să renunțe la anumite contracte de regie de publicitate pe care le derulează în prezent pentru alte stații TV, cum este cazul Channel 5, post aflat în portofoliul Paramount.

Un alt segment extrem de monitorizat în această fuziune este cel al programelor informative. Sky administrează postul Sky News, în timp ce ITV transmite buletine de știri naționale produse de ITN, pe lângă programele proprii de interes regional. Dana Strong a afirmat că Sky News va continua să funcţioneze independent şi după 2029, iar Sky News şi ITV News îşi vor păstra identitatea editorială separată. În plus, ITV va rămâne cu o cotă de 20% în agenția de presă ITN, în timp ce un pachet identic de 20% va fi direcționat către Sky.

Planul de fuziune prevede realizarea unor economii anuale estimate la aproximativ 200 de milioane de lire sterline. Banii vor fi economisiți în principal prin optimizarea bugetelor de marketing, tehnologie și prin eficientizarea achizițiilor de formate internaționale. Schimbările vor atrage și restructurări de personal, însă managementul precizează că disponibilizările vor reprezenta doar o componentă minoră din totalul reducerilor de costuri.

În urma finalizării acestui proces, ITV își va păstra statutul de casă de producție TV independentă. Compania va crea în continuare conținut atât pentru noua structură Sky-ITV, cât și pentru parteneri externi majori, printre care se numără Disney și Apple TV. De altfel, noul grup și-a asumat deja un angajament ferm de a aloca cel puțin 2,1 miliarde de lire sterline pentru proiecte dezvoltate de ITV Studios în intervalul 2028–2032.

Din punct de vedere financiar, ITV va primi o sumă cash de 1,2 miliarde de lire sterline, la care se pot adăuga alte 200 de milioane de lire în funcție de evoluția încasărilor din publicitate pe parcursul anului 2027. Din aceste fonduri, compania vrea să direcționeze aproximativ 950 de milioane de lire către proprii acționari. De asemenea, va prelua integral Love Productions, compania din spatele celebrului show The Great British Bake Off, care va fi integrată în structura ITV Studios.

Această restructurare masivă coincide cu o reorganizare mai amplă derulată de Comcast. Conglomeratul din Statele Unite a confirmat recent că își va separa diviziile de media, inclusiv Sky și NBCUniversal, de operațiunile sale din zona de cablu TV, ca răspuns la presiunea uriașă generată de platformele globale de streaming. În tot acest peisaj, semnalele venite de la guvernul britanic arată o disponibilitate crescută de a analiza în detaliu marile mișcări din sectorul mass-media, ceea ce anunță o evaluare extrem de riguroasă pentru parteneriatul Sky-ITV.