Sport Transformarea lui Dacian Varga în Cristi Pulhac. Povestea unui artificiu neașteptat







Dacian Varga s-a dat pentru o seară Cristi Pulhac, cu oblăduirea colegului său de cameră, doar pentru că i-a fost milă de o fată. Totul s-a întâmplat la inițiativa lui Varga.

Dacian Varga s-a transformat în Cristi Pulhac

Cei doi foști colegi de cameră au trăit o aventură mai puțin obișnuită. Mai exact, Dacian Varga a decis să salveze o domnișoară de la umilință. Aceasta ar fi venit de peste mări și țări să se vadă cu Cristi Pulhac, iar fotbalistul nu dorea să se mai prezinte la întâlnire.

”La un moment dat, Cristi trebuia să se vadă cu o fată. În perioada aia stăteam împreună. Și Cristi îmi spune: am altceva de făcut mai important. Săraca fată, venea de la mare distanță, doar ca să se vadă cu el. zic: văi e urât, că fata vine cu avionul, din alte țări. E urât. El zice că nu-l mai interesează, că nu mai vrea”, a povestit fostul internațional.

Soluția salvatoare

Drept urmare, Dacian și-a asumat rolul de Pulhac. ”I-am spus: măi, Cristi, e urât. Hai să facem cumva să nu lăsăm situația așa. Și-mi zice: știi ceva? Du-te tu! I-am zis: cum să mă duc... Că nu sunt tu. Până la urmă m-am dus eu . Am luat-o de la aeroport și am fost Cristi Pulhac. Eu am fost Cristi Pulhac. M-am prezentat așa.

A fost o prietenie de o seară. L-am sunat pe drum, pe Cristi și i-am spus: băi, Daciane, că ea știa că e unul Dacian și unul Cristi. Și l-am sunat și i-am zis: măi, Daciane, sunt acasă, a venit prietena, am luat-o de la aeroport.

A ajuns și el într-un final. A venit și el în casă să o cunoască. Și leșinam de râs. Eu eram Cristi și el era Dacian”, a mai explicat fotbalistul. Cert este că în urma acestei situații nimeni nu a avut de suferit.