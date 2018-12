TRANSFORMARE RADICALĂ a unui fost fotbalist de la Dinamo! „Au trecut patru luni de când am plecat de acasă” | FOTO

Cristi Pulhac, fostul fundaș al lui Dinamo, are un nou look, după ce s-a retras din fotbal.





În vârstă de 34 de ani, Pulhac (câștigător de titluri, Cupe și Supercupe cu Dinamo) a renunțat la fotbalul profesionist, ultima oară fiind la Academia Clinceni. Mai nou, a participat la show-ul TV Exatlon.

„Sunt acasă! M-am gândit la acest moment pe toată durata concursului şi mai ales în zilele când eram la baracă, visam la căldura casei mele. Nu îmi vine să cred, nici acum, că au trecut patru luni de când am plecat de acasă. Patru luni foarte grele, dar o experienţa unică şi de neuitat, de care sunt mândru că am putut să o duc până la capăt. Am citit o parte dintre mesajele voastre şi sunt impresionat de căldura voastră, de felul în care m-aţi primit şi m-ati sustinut pe parcursul competiţiei, nu m-am aşteptat să am aşa un număr mare de susţinători şi oameni care mă iubesc.

Cu toate acestea, au fost multe momente în competiţie când am simţit energia voastră pozitivă, pe care mi-aţi transmis-o şi cred că lucrul asta m-a făcut să merg mai departe şi să fiu mai puternic. Vă mulţumesc!!!! Al vostru 'Conte'”, a anunţat Cristi Pulhac pe reţelele sociale.

Secretul juratilor de la Vocea Romaniei! Nu au voie sa vorbesca niciodata despre asta! Salariile lor sunt...

Pagina 1 din 1