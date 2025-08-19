Politica Traian Băsescu a refuzat vila unui fost demnitar comunist. Vrea să stea la bloc







Fostul președinte Traian Băsescu ar putea beneficia din nou de o locuință de protocol, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit că legea prin care foștii șefi de stat își pierd drepturile în cazul colaborării cu Securitatea este neconstituțională.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că problema va fi soluționată săptămâna aceasta, în conformitate cu prevederile legale.

Vila care ar fi urmat să-i fie repartizată fostului președinte se află pe strada Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, în centrul Capitalei, și are 116,71 mp. Parterul clădirii include living, garderobă, vestibul, oficiu și bucătărie, în timp ce la etaj se află două băi și un duș, două dormitoare, bucătărie și mai multe încăperi cu destinații diverse, inclusiv boxă garderobă. Aici a locuit fostul demnitar comunist Paul-Niculescu Mizil.

Numai că, fostul președinte Traian Băsescu va beneficia de un apartament de protocol într-un bloc din București.

Am solicitat un apartament. Casa era mult prea mare, a declarat Băsescu pentru Digi 24

El solicitase atribuirea unei locuințe în baza statutului său de fost președinte, însă în 2022 i-au fost retrase aceste drepturi în urma unei hotărâri definitive care constata colaborarea sa cu fosta Securitate, sub numele conspirativ „Petrov”. În baza acelei decizii, Administrația Prezidențială i-a retras beneficiile acordate foștilor președinți, inclusiv locuința de protocol, paza SPP și indemnizația lunară.

Băsescu a contestat această hotărâre și a deschis proces împotriva statului român. La trei ani de la retragerea beneficiilor, CCR a invalidat prevederea legislativă care permitea pierderea drepturilor și i-a redat lui Băsescu privilegiile prezidențiale, inclusiv dreptul la locuință de protocol.

Băsescu mai are dreptul la un spațiu de cabinet de lucru, cu un consilier și-un secretar, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu și protecția Serviciului de Protecție și Pază cu folosința gratuită a unui autoturism.