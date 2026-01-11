Monden

Tragica poveste a lui Sinéad O’Connor. N-a putut trece niciodată peste moartea fiului său

Tragica poveste a lui Sinéad O’Connor. N-a putut trece niciodată peste moartea fiului săuSinéad O’Connor/ Sursa foto Captură video
Pe 8 decembrie 2025, Sinéad O’Connor ar fi împlinit 59 de ani. Artista irlandeză a murit pe 26 iulie 2023, la vârsta de 56 de ani, într-un moment care a șocat fanii din întreaga lume. Autoritățile au stabilit că decesul a fost cauzat de suicid, cântăreața fiind cunoscută pentru luptele sale îndelungate cu sănătatea mintală.

Născută pe 8 decembrie 1966 în Dublin, Irlanda, Sinéad a crescut într-o familie numeroasă și cu dificultăți financiare. Copilăria sa a fost marcată de traume și abuzuri, experiențe care i-au modelat sensibilitatea și au influențat profund muzica. Deși a avut o tinerețe dificilă, talentul ei vocal ieșea imediat în evidență.

Povestea lui Sinéad O’Connor

Cariera sa muzicală a început încă din adolescență, iar primul album, The Lion and the Cobra (1987), a primit recenzii elogioase. Melodiile precum „Troy” au demonstrat mixul unic de emoție, vulnerabilitate și forță, iar vocea sa distinctivă a atras imediat atenția criticilor.

Celebritatea internațională a venit odată cu piesa „Nothing Compares 2 U” (1990), compusă de Prince. Videoclipul simplu, în care artista apare cu fața curată și lacrimi în ochi, a devenit iconic. Sinéad mărturisea: „Acea melodie a fost pentru mine mai mult decât un hit – era o formă de terapie, un mod de a exprima durerea și pierderile mele.”

O artistă controversată

În paralel cu succesul muzical, Sinéad a devenit cunoscută și pentru gesturile ei controversate, inclusiv celebrul moment din Saturday Night Live din 1992, când a rupt o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea, denunțând abuzurile Bisericii Catolice. Această acțiune a consolidat imaginea unei artiste neînfricate, dispusă să lupte pentru adevăr, indiferent de reacțiile publicului.

Sinéad O’Connor a avut o viață dificilă

Viața personală a lui Sinéad a fost marcată de dificultăți: probleme de sănătate mintală, depresie severă, tulburări bipolare și relații complicate. Artista s-a căsătorit de mai multe ori și a avut copii, pentru care a fost extrem de dedicată. Cu toate acestea, presiunile vieții și ale carierei, combinate cu traumele din copilărie, au contribuit la starea sa fragilă.

Moartea sa, pe 26 iulie 2023, a readus în atenția publică discuțiile despre sănătatea mintală în rândul artiștilor și despre presiunea celebrității. Artista a murit la un an și jumătate după ce fiul ei, Shane, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis în ianuarie 2022.

La o săptămână după moartea lui, și cântăreața a vrut să își pună capăt zilelor. „Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost viața fără el. Tot ce ating, ruinez. Am rămas doar pentru el. Iar acum el a dispărut”, a scris ea atunci.

