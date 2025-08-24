Social Tragerea Loto, 24 august 2025. Report de peste 10 milioane de euro. Numerele câștigătoare







Duminică, 24 august, sunt programate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile desfășurate joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri, cu o valoare totală ce depășește 2,15 milioane de lei. Numerele câștigătoare le puteți afla de pe site-ul evz.ro.

Conform comunicatului transmis de Loteria Română, la jocul Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la un report de aproximativ 23,47 milioane de lei, echivalentul a 4,64 milioane de euro. În același timp, la jocul Noroc, reportul cumulat depășește suma de 2,22 milioane de lei, adică aproximativ 439.300 de euro.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

