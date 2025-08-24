Social

Tragerea Loto, 24 august 2025. Report de peste 10 milioane de euro. Numerele câștigătoare

Duminică, 24 august, sunt programate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile  desfășurate joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri, cu o valoare totală ce depășește 2,15 milioane de lei. Numerele câștigătoare le puteți afla de pe site-ul evz.ro.

Tragerea Loto, 24 august 2025. Numerele câștigătoare

Conform comunicatului transmis de Loteria Română, la jocul Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la un report de aproximativ 23,47 milioane de lei, echivalentul a 4,64 milioane de euro. În același timp, la jocul Noroc, reportul cumulat depășește suma de 2,22 milioane de lei, adică aproximativ 439.300 de euro.

Numerele câștigătoare la Loto de duminică, 24 august 2025:

  • Loto 6 din 49:
  • Joker:
  • Loto 5 din 40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

Premii consistente la extragerile Loteriei Române din 24 august

Duminică, 24 august, Loteria Română pune la bătaie sume importante, în urma acumulării unor reporturi semnificative la principalele jocuri ale instituției.

La jocul Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la peste 23,47 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 4,64 milioane de euro, în urma lipsei de câștigători la extragerile anterioare.

Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

Totodată, la jocul Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei, adică aproximativ 439.300 de euro.

Pentru Joker, premiul de categoria I a depășit pragul de 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a este disponibil un report de peste 70.400 de lei.

Reporturi la jocurile Loto din această săptămână

Loteria Română anunță reporturi semnificative la mai multe dintre jocurile sale. La Noroc Plus, premiul categoriei I depășește suma de 25.800 de lei, fiind pus în joc pentru extragerea următoare.

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 967.100 de lei, echivalentul a aproximativ 191.200 de euro. Tot la acest joc, la categoria a II-a, suma acumulată depășește 39.600 de lei.

În ceea ce privește jocul Super Noroc, la categoria I este disponibil un report ce depășește 167.500 de lei, echivalent cu peste 33.100 de euro.

Pe de altă parte, la extragerea recentă a jocului Noroc, premiul de categoria I a fost câștigat. Valoarea acestuia s-a ridicat la 577.959,84 lei, iar biletul norocos a fost achiziționat online, prin platforma joaca.loto.ro.

