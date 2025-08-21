Social

Tragerea Loto, 21 august. Report la 6/49 de 4,47 milioane de euro. Numerele câștigătoare

Tragerea Loto, 21 august. Report la 6/49 de 4,47 milioane de euro. Numerele câștigătoare
Tragerea Loto, 21 august. Loteria Română organizează joi noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Potrivit informațiilor transmise de instituție, extragerile din această zi vin cu premii importante la toate categoriile. Rezultatele oficiale, respectiv numerele extrase la fiecare categorie, vor fi publicate imediat după încheierea tragerilor pe site-ul evz.ro.

Tragerea Loto, 21 august: Numerele câștigătoare

  • Loto 6/49:
  • Joker:
  • Loto 5/40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

Pentru tragerea Loto 6/49 programată joi, premiul de categoria I a ajuns la un report cumulat de peste 4,47 milioane de euro, conform informațiilor transmise de Loteria Română. În paralel, la jocul Joker, premiul cel mare depășește valoarea de 5,71 milioane de euro.

La extragerile desfășurate duminică, 17 august, au fost acordate 29.840 de câștiguri, cu o valoare totală ce a trecut de 4,03 milioane de lei.

La Joker,  report de peste 28,94 milioane de lei

Potrivit datelor oficiale, la Loto 6/49, reportul de la categoria I a atins suma de aproximativ 22,66 milioane de lei (echivalentul a peste 4,47 milioane de euro). În același timp, la Noroc s-a acumulat un report uriaș.

Tragerea Loto

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay

 

La Joker, pemiul de categoria I înregistrează un report de peste 28,94 milioane de lei, ceea ce echivalează cu mai mult de 5,71 milioane de euro.

La jocul Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report care depășește suma de 887.800 de lei, echivalentul a peste 175.300 de euro. În ceea ce privește jocul Super Noroc, la aceeași categorie, premiul acumulat a ajuns la peste 162.300 de lei, adică mai mult de 32.000 de euro.

Mai mulți câștigători la extragerile Loteriei Române: premii importante la Noroc, Joker, Noroc Plus și Loto 5/40

Extragerile recente organizate de Loteria Română au adus câștiguri semnificative pentru mai mulți jucători, atât online, cât și în agenții din țară.

La categoria a III-a a jocului Noroc, s-a acordat un premiu în valoare de 83.938,56 lei, câștigătorul alegând să joace biletul prin intermediul platformei joaca.loto.ro.

La Joker, premiul de categoria a II-a, în sumă de 307.621,43 lei, a fost adjudecat de un jucător care și-a înregistrat biletul la o agenție Loto din Iași.

De asemenea, la Noroc Plus, s-a înregistrat un câștig la categoria I, în valoare de 1.439.819,36 lei, biletul norocos fiind jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Totodată, la extragerea Loto 5/40, premiul de categoria a II-a, în valoare de 132.753,5 lei, a fost câștigat de un jucător care a depus biletul la o agenție din Bârlad, potrivit comunicatului emis de loto.ro.

