Monden Stelian Ogică, în pragul celui de-al șaselea divorț: relația cu soția sa, în impas







Stelian Ogică, cunoscut publicului drept „Spaima loteriei”, traversează din nou o perioadă dificilă în viața personală. Acesta a anunțat intenția de a divorța de soția sa, Alexandra, mai tânără cu 33 de ani decât el. „Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre”, a declarat un apropiat al cuplului. În paralel, Ogică a continuat să fie activ în lumea pariurilor, dar nu la Loto.

Potrivit declarațiilor făcute de acesta, nu a renunțat la acest obicei și a mizat o sumă considerabilă pe un rezultat din sfera politică. Mai exact, Ogică a pariat pe victoria fostului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, fiind convins că acesta va obține mandatul de președinte al României.

În ceea ce privește viața sentimentală, Stelian Ogică traversează un nou moment dificil. după ce a declarat că relația sa actuală se confruntă cu tot mai multe tensiuni. Potrivit acestuia, armonia care marca începuturile mariajului a cam dispărut.

Ogică a menționat că diferența de vârstă dintre el și partenera sa, Alexandra, începe să își spună cuvântul, generând neînțelegeri asupra direcției în care ar trebui să evolueze relația.

În acest context, el lasă să se înțeleagă că o nouă despărțire bate la ușă. Dacă ruptura se va oficializa, ar fi cea de-a șasea despărțire pentru Stelian Ogică, care a mai fost căsătorit de cinci ori anterior.

Relația dintre Stelian Ogică și Alexandra pare să traverseze o perioadă dificilă, dar nu e totul, nici cu fiica sa nu mai vorbește. Pe fondul acestor tensiuni, surse din anturajul acestuia susțin că Ogică s-ar fi îndepărtat inclusiv de fiica sa, cu care nu ar mai avea, în prezent, o relație apropiată.

„Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre. Ea vrea o viață, el alta. E o chestiune de timp până când se vor separa oficial. Ceva lui nu îi convine și cred că a ales să dea un pas în spate. Nu mai este așa entuziasmat de relație. Ei s-au și căsătorit. Ea îi poartă numele. A vrut să o cheme Ogică. S-au certat și acolo din cauza unor acte. Nu au vrut să se știe, probabil”, a declarat un apropiat al cuplului pentru canca.ro.